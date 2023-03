Il rapporto con la tecnologia: diletto o necessità? Un insolito ponte tra le diverse generazioni

Durante la pandemia, la tecnologia è stata molto importante non solo per noi, ma anche per gli anziani costretti alla solitudine e alla lontananza dai propri cari. Alcuni di noi hanno sperimentato che le videochiamate hanno avvicinato quotidianamente i nonni, fisicamente lontani o irraggiungibili a causa delle restrizioni.

Abbiamo rivolto delle domande ai nostri nonni sull’uso del telefono e abbiamo scoperto che per loro serve solo per telefonare, ricevere fotovideo da whatsapp; alcuni più “tecnologici” lo usano per consultare ricette, leggere il quotidiano o come promemoria per le medicine; altri ci hanno raccontato di aver provato a effettuare acquisti, ma tale esperienza si è rivelata fallimentare! I nonni hanno un diverso modo di usare la tecnologia (il disegno è stato realizzato da Onyshchuk Yelyzaveta): la ritengono un dono della scienza all’uomo e vorrebbero utilizzarla al meglio. Per far questo, hanno bisogno dell’aiuto dei nipoti, che, essendo più abili, possono insegnare loro le varie funzionalità. Anche in questo sono dei grandi maestri di vita: la tecnologia, se non usata con i giusti criteri, può creare dipendenza, soprattutto per i ragazzi della nostra età e, in tal senso, potrebbe allontanare il rapporto tra nipoti e nonni.