Il programma del concerto di Natale alla Cattedrale di Pisa

Pisa, 4 dicembre 2024 - Venerdì 13 dicembre alle 21, XIX edizione del Concerto di Natale nella Cattedrale di Pisa, organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo della Fondazione Pisa. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, in programma la Messa a quattro voci per tenore, baritono, coro e orchestra nota anche come la Messa di Gloria, affidata alla Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa e l’Orchestra da Camera di Mantova, con la direzione di Riccardo Donati. In programma anche canti tradizionali natalizi, affidati ai bambini del Coro di voci bianche dell’Istituto Arcivescovile Santa Caterina di Pisa.

Quando Puccini compone la Messa ha poco più di vent’anni e frequenta con grande profitto l’Istituto Musicale “Pacini” di Lucca. La scrive proprio in vista del saggio di diploma, incorporando il Credo composto precedentemente, un pezzo di intensa drammaticità eseguito nel 1878 in occasione della festa del patrono di Lucca, San Paolino. Al di fuori della produzione operistica, cui Puccini dedicherà in toto la sua attività di compositore, la Messa a quattro voci rimane la migliore e ultima sua prova nel genere della musica sacra. Strutturata come una messa solenne (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), con parti corali e sezioni solistiche, rivela in più momenti il suo talento di operista e trova nel Gloria la sua parte più estesa e di maggiore interesse per l’estrema varietà di trattamento della materia sinfonica e vocale.

Riccardo Donati, nato a Pisa nel 1965, studia pianoforte e composizione e nel 1989 si diploma sotto la guida di Elisa Luzi in organo e composizione organistica con il massimo dei voti presso il Conservatorio Cherubini di Firenze. A 13 anni è chiamato alla Cattedrale di Pisa come secondo organista e nel 1980 diviene primo organista. Prosegue con i corsi di perfezionamento in direzione corale e in organo. Dal 1992 è il Maestro di Cappella della Cattedrale di Pisa e ogni domenica dirige durante le funzioni liturgiche. Esegue concerti sia come organista solista sia come accompagnatore di gruppi da camera al cembalo. Con la Cappella musicale ha eseguito concerti in Inghilterra, Francia e Germania. All'organo Mascioni della Cattedrale di Pisa, ha inciso un cd con le musiche di César Franck e alcune tra le più note pastorali per organo.

La Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa è stata fondata ufficialmente nel 1556, ma risulta che già nel XII secolo un gruppo di Canonici cantores sotto la guida del Magister scholarum, rendeva solenni le celebrazioni in Duomo con il Canto Gregoriano. Nel 1992 una schola cantorum femminile fu affiancata all'assetto tradizionale con sole voci virili e nel 2004 il coro è stato riorganizzato in organico misto. Il suo repertorio sacro e liturgico spazia dal gregoriano al contemporaneo, con particolare attenzione alla polifonia rinascimentale e moderna.

L’Orchestra da Camera di Mantova nasce nel 1981 e subito si impone all’attenzione generale per brillantezza tecnica, assidua ricerca della qualità sonora e sensibilità ai problemi stilistici. Nel 1997 le viene assegnato il Premio Abbiati quale miglior complesso da camera. La sede dell’orchestra è il Teatro Bibiena di Mantova, autentico gioiello di architettura e acustica. Si esibisce nei principali teatri e sale da concerto di Europa, Stati Uniti, Centro e Sud America, Asia.

Il Coro di voci bianche dell’Istituto Arcivescovile Santa Caterina, è un coro di formazione scolastica, costituito nel 2018 sotto la guida del Maestro Alessandra Cavallini. Ha ereditato la tradizione della musica e un consolidato impegno nel riconoscimento del valore dell’educazione musicale per gli alunni, ritenendo che l’attività di inclusione e di valorizzazione influisca positivamente nel percorso formativo e di crescita di ciascuno.

Ingresso gratuito con biglietto. La prenotazione può essere effettuata solo ed esclusivamente online a partire dal 10 dicembre alle ore 14. L’accesso alla biglietteria online prevede una registrazione e con lo stesso nominativo possono essere prenotati fino a un massimo di due ingressi. I biglietti rimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione solo presso la biglietteria a partire dalle ore 18.