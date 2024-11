Il professor Giovanni Gravina eletto prossimo presidente Sisdca

La Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare (Sisdca) ha annunciato la nomina del professor Giovanni Gravina come prossimo presidente. L’elezione, avvenuta durante il congresso nazionale tenutosi a Roma, è stata accolta con unanime consenso dai membri del consiglio direttivo, riconoscendo il valore scientifico e umano del direttore sanitario della Casa di Cura San Rossore di Pisa. Specialista in endocrinologia, con formazione in ambito psicoterapeutico, Gravina vanta una lunga esperienza nel trattamento dei disturbi alimentari. Fondatore del Centro Arianna della Asl Nordovest Toscana e docente all’Università di Pisa, Gravina ha contribuito alla stesura di linee guida nazionali per la prevenzione e la cura dei disordini del comportamento alimentare. Autore di numerosi articoli scientifici e membro del comitato editoriale della rivista internazionale Eating and Weight Disorders, ha portato avanti un approccio multidisciplinare che integra medici, psicologi, dietisti ed educatori. "L’elevata incidenza di comportamenti patologici nell’alimentazione – ha sottolineato il professor Gravina – , soprattutto tra i giovani, riflette disagi profondi, accentuati dalla pandemia, dai conflitti globali e dall’esposizione a immagini violente sui social. Prevenzione e cura richiedono anni di lavoro e un approccio multidisciplinare per intervenire efficacemente su patologie come anoressia, bulimia, ortoressia e obesità". Gravina ha evidenziato l’urgenza di una maggiore sensibilità politica e istituzionale: "In un campo così delicato è fondamentale che la politica e l’economia riconoscano le esigenze dei pazienti e delle loro famiglie. Solo con un lavoro sinergico tra medici, psicoterapeuti e istituzioni si può sperare di affrontare adeguatamente il problema". "In quanto presidente eletto affiancherò la professoressa Todisco prima di entrare in carica tra due anni - conclude Gravina -. L’idea della società è avere più di una persona a fianco del leader in modo tale di avere grande continuità nelle attività". Tra le prime congratulazioni, quelle dell’assessore Giovanna Bonanno: "Faccio le mie personali congratulazioni al professor Gravina e porto anche i complimenti dell’amministrazione comunale - dichiara Bonanno -. La sua nomina dona prestigio alla città grazie alla sua competenza e umanità, qualità fondamentali in un campo così delicato. I disturbi alimentari coinvolgono sempre più giovani ed è necessario un approccio multidisciplinare e auspico maggior collaborazione tra medici, professionisti e istituzioni". Michele Bufalino