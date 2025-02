Il primo censimento della flora. Una città da 1400 specie di piante

A Pisa, dove nel 1543, l’Università fondò il primo Orto Botanico accademico al mondo. ancora oggi mancava un elenco completo di tutte le specie e sottospecie di piante vascolari (felci, conifere, piante a fiore) che crescono spontaneamente sul territorio conunale. A colmare la lacuna è stato un gruppo di botanici dell’Università di Pisa, Lorenzo Peruzzi, Gianni Bedini e Jacopo Franzoni del Dipartimento di Biologia e Iduna Arduini del Dipartimento di Scienze Agrarie a cui si è aggiunto Brunello Pierini, studioso appassionato della materia. Il risultato è stata una ricerca appena pubblicata sulla rivista internazionale Plants che ha censito nel Comune di Pisa 1.404 tra specie e sottospecie, di cui 112 aliene. "Nonostante la marcata urbanizzazio, abbiamo documentato una importante ricchezza floristica, con il 33% di specie native in più rispetto all’atteso - afferma Lorenzo Peruzzi, professore ordinario di Botanica sistematica - ma anche le specie aliene sono molto rappresentate, con il 34,9% in più rispetto alle aspettavive". L’inventario comprende alcune piante a rischio estinzione, trovate nell’area protetta del Parco di San Rossore, in particolare quattro specie vulnerabili (Butomus umbellatus , Leucojum aestivum subsp. aestivum , Ranunculus ophioglossifolius, Thelypteris palustris), nove minacciate (Anacamptis palustris, Baldellia ranunculoides, Cardamine apennina, Centaurea aplolepa subsp. subciliata, Hottonia palustris, Hydrocotyle vulgaris, Sagittaria sagittifolia, Solidago virgaurea subsp. litoralis , Triglochin barrelieri) e una gravemente minacciata (Symphytum tanaicense). "Il problema delle invasioni biologiche è molto rilevante nel Comune di Pisa - spiega Iduna Arduini, professoressa associata di Botanica ambientale e applicata - Tra le 45 aliene invasive documentate nello studio, ve ne sono 4 con effetti negativi sono talmente rilevanti da richiedere un intervento coordinato e uniforme a livello di Unione Europea, e una, Salpichroa origanifolia, localmente molto invasiva". “La fonte primaria dei dati floristici utilizzati è rappresentata da Wikiplantbase #Toscana,” - continua Gianni Bedini, professore ordinario di Botanica sistematica database floristico liberamente accessibile da cui abbiamo potuto estrarre ben 12.002 segnalazioni, i grazie allo sforzo di numerosi e attivi collaboratori".