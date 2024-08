Il primo asilo in ospedale nascerà a Cisanello: "La fuga dei medici si combatte anche così"

Pisa, 1 agosto 2024 – Nascerà a Pisa il primo asilo aziendale toscano dentro un grande ospedale e a servizio dei sanitari che vi lavorano. Lo stabilisce, di fatto, una mozione presentata in questi giorni dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, e approvata all’unanimità in commissione sanità. "La mozione - spiega l’esponente di Fdi - era stata presentata in consiglio dove ha avuto una prima lettura e da lì rinviata in commissione per approfondimento. Quindi adesso che è stata approvata in commissione non ha bisogno di un ulteriore passaggio consiliare ed è esecutiva".

Ora il provvedimento consegna un indirizzo preciso al presidente e alla Giunta.

"Intanto segniamo una svolta epocale: costituire un asilo aziendale all’interno dell’ospedale Cisanello. L’Azienda ospedaliero universitaria pisana diventa in questo modo l’apripista in Toscana per questo importante servizio che darà la possibilità al personale sanitario di coniugare i tempi di lavoro con quelli della famiglia e di permettere a donne e uomini che vi lavorano di poter veder crescere i loro figli".

La mozione indica anche tempi e risorse necessarie per la realizzazione?

"Non lo fa però dà un indirizzo politico inequivocabile. Ora è importante individuare gli spazi in un cantiere in via di realizzazione e per quanto riguarda le risorse non credo che sia un problema trovarle. Stiamo parlando di cifre assolutamente alla portata e, comunque, limitate rispetto al bilancio generale". Quindi, ci crede?

"Ripeto la mozione è chiara e, avendola approvata all’unanimità, sia interesse di tutte le forze politiche, non solo di Fratelli d’Italia che attraverso il sottoscritto l’ha proposta, dare gambe a questa idea. Di sicuro questo indirizzo politico può dare risposte ad altre criticità della sanità pubblica".

Quali?

"Riteniamo che anche attraverso questi strumenti si possa combattere la disaffezione del personale sanitario per il lavoro nel servizio pubblico. La fuga di medici e infermieri dagli ospedali si supera anche così, non solo intervenendo sugli stipendi. L’ospedale Cisanello è oggetto da quasi 10 anni di un maxi cantiere, per questo l’Aoup si presta per essere la prima ad avere questo tipo di servizio. La mozione invita la Giunta a valutare la realizzazione di progetti per l’avvio e la gestione di un asilo nido e una scuola dell’infanzia e di dare indirizzo alla stessa Aoup di individuare spazi idonei in cui far attivare il servizio oltreché valutare la realizzazione di servizi analoghi anche a Careggi e nell’Azienda ospedaliero universitaria senese".

Insomma, intendete far partire da Pisa un progetto che può rappresentare una svolta per il sistema pubblico.

"Non solo. Siamo convinti che anche attraverso questi interventi si sostenga la genitorialità. E aggiungo che si tratta di una battaglia sociale e di modernità in cui il pubblico deve dare il buon esempio alle aziende private. Gli asili aziendali sono una risposta efficace per consentire alle famiglie, e in particolare, alle donne di coniugare al meglio i tempi di lavoro con quelli della famiglia".