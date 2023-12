Il Pisa saluta i nonnini. Squadra in visita alla Rsa. Festa in via Garibaldi: "Instanti spensierati"

Una visita che si rinnova di anno in anno, ma non per questo meno attesa. Anche a pochi giorni da Natale 2023 i giocatori del Pisa Sporting Club hanno fatto visita agli anziani della Rsa "U. Viale" in via Garibaldi, la struttura gestita dalla cooperativa sociale Paim che accoglie 80 persone su quattro piani, oltre ad altre 20 persone nel centro diurno. Da anni infatti il gruppo Paim e il Pisa sono legati da profondo affetto. L’appuntamento si ripete fin dal 2016 e da quel momento è diventato una consuetudine che si rinnova anno dopo anno, dal duplice scopo. Per i giocatori che partecipano è un’occasione per conoscere le realtà locali, vivendo la loro quotidianità, mentre dall’altra è stata un momento per gli ospiti della Rsa Viale di vivere con gioia il saluto e l’affetto per i colori della loro squadra del cuore. In rappresentanza del Pisa infatti c’erano i giocatori Tommaso Barbieri, Lisandru Tramoni, Stefano Moreo, Gabriele Piccinini, e Alessandro Arena. Proprio Piccinini ha vissuto con grande trasporto emotivo questo giorno: "Per noi è un motivo di grande soddisfazione vedere persone anziane felici e contente per passare qualche istante di spensieratezza insieme con noi - ha commentato il giocatore del Pisa -. Momenti come questo sono unici".

I giocatori nerazzurri, che si sono prestatati a foto e ad autografi, sono stati accolti con calore e sorrisi e gli anziani della struttura hanno avuto modo di condividere con i ragazzi la propria esperienza passata, i propri ricordi legati al calcio nerazzurro, con tante storie collegate da raccontare agli stessi giocatori.

Michele Bufalino