Il piano di Baglini a Palazzo Blu

Gran finale per la seconda edizione della Masterclass 2023/24 del grande pianista Maurizio Baglini tenuta all’ Accademia di Musica Stefano Strata.

Un grande concerto, nella suggestiva cornice di Palazzo Blu, sarà di scena domani alle 17,30, per suggellare un percorso durato 7 mesi compiuto da sette degli undici allievi iscritti, evento durante il quale saranno assegnate due borse di studio offerte dall’Accademia Strata e dal Maestro Baglini.

La prima borsa di studio, 500 euro e concerto premio offerti dall’Accademia, sarà assegnata all’allievo che avrà sostenuto la migliore performance nel concerto in programma a Palazzo Blu; la seconda, di 600 euro, è dedicata alla memoria di Nino Baglini, padre del pianista, e verrà consegnata all’allievo che ha dimostrato la maggior crescita interpretativa durante il percorso della Masterclass.

Gli allievi che si esibiranno sono: Ilaria Cavalleri, Alessio Ciprietti, Luigi Di Domenicantonio, Paolo Ehrenheim, Simone Librale, Davide Meli, Francesco Saviozzi. Con i molti e diversi corsi per principianti ed esperti e l’alto profilo dei suoi docenti, da molti anni l’Accademia di Musica Stefano Strata, presieduta dalla musicologa Milli Russo e diretta dal Maestro Marco Borghini, è centro di eccellenza tra le scuole di musica del panorama nazionale. L’alto profilo dell’Accademia e della sua conduzione ha favorito la nascita di importanti collaborazioni con le istituzioni culturali locali, come la Fondazione Teatro di Pisa, e con alcuni dei più grandi artisti e specialisti del panorama musicale italiano e internazionale. La Masterclass del Maestro Baglini è rivolta ad allievi provenienti da Conservatori, Licei Musicali, Scuole di Musica o privatisti che desiderino perfezionare e approfondire il loro repertorio, con lo scopo di sostenere esami, concorsi, concerti, o solo affinare il loro stile tecnico-interpretativo. "Posso affermare che il concerto finale degli studenti sarà un vero e proprio parterre concertistico- commenta Baglini-non un saggio finale, ma un "assaggio" di ciò che sette pianisti già formati sanno esprimere al pubblico in un frangente professionale e logisticamente prestigioso quale l’auditorium di Palazzo Blu. Una splendida ora di musica che spazierà dalla letteratura musicale barocca alla contemporaneità".

Alessandra Alderigi