"Il peso della galena", uno spaccato risorgimentale

Il 31 gennaio è uscito in tutte le librerie il romanzo "Il peso della galena" (Rossini editore) ispirato a una storia familiare che prende avvio nella Sardegna dell’800. La prima presentazione del romanzo in Toscana avrà luogo a Pisa oggi alle 18 nella sede del Circolo ARCI Pisanova in Via V. Frascani. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda di Pisa e con la libreria Erasmus. L’autrice Laura Lanza dialogherà con Rossella Colombi, illustrando attraverso documenti inediti il quadro storico-familiare di questo importante protagonista del Risorgimento che fu legato alla Toscana, regione nella quale ancora oggi vivono discendenti ed eredi dei protagonosti di questa saga. L’autrice, insegnante sassarese, grande appassionata di età vittoriana, ha ricostruito una figura dimenticata del nostro Risorgimento, Giovanni Antonio Sanna, che fu uno degli uomini più ricchi d’Europa, un vero e proprio self-made man. Attraverso la consultazione di archivi, la raccolta di materiale edito e inedito e la visita ai luoghi della sua vita è stato possibile riscoprire una storia familiare che partendo dalla Sardegna si intreccia con le vicende del nascente Regno d’Italia.

La vicenda si presenta come un intimo spaccato risorgimentale, tratto da una storia vera che è l’emblema dell’eterno conflitto tra ricchezza e felicità nel quadro di una rivoluzione industriale che, scardinando il sistema delle antiche ricchezze nobiliari, portò all’affermazione di una nuova, potente classe borghese.