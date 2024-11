Il Pd torna a parlare nei circoli. Prima tappa a San Frediano

"E’ stata una bella e partecipata assemblea, piena di spunti e di suggerimenti. Un confronto aperto con la popolazione su come intendiamo realizzare la Cascina di domani. Il Pd ringrazia pubblicamente tutti i cittadini che hanno partecipato a questa nostra Assemblea e il circolo Arci Combattenti di San Frediano che l’ha ospitata.” Così il segretario del Pd di Cascina, Giovanni Russo, dopo il primo incontro pubblico promosso dai dem cascinesi e che ha coinvolto il sindaco Michelangelo Betti, per presentare la pubblicazione “Cascina Domani”, che sta arrivando in tutte le case del Comune.

"E’ stato un incontro molto proficuo per un dialogo importante con i cittadini e utile per noi amministratori per ragionare su quel che è già stato fatto e su quello che già è in cantiere per il 2025 –, così si è invece espresso il sindaco Betti, particolarmente – soddisfatto della risposta della cittadinanza".

"Questo incontro- ha osservato Russo- è stato per noi molto indicativo. Innanzitutto per la risposta della frazione e poi per comprendere meglio quali siano le necessità più urgenti e significative. Ne sapremo sicuramente trarre giovamento. È necessario e indispensabile conoscere gli orientamenti dei cittadini e seguire anche le indicazioni utili che provengono da chi vive il nostro territorio". Dopo San Frediano, il Pd continuerà gli incontri pubblici di confronto con i cittadini. Il prossimo si terrà a Sant’Anna, presso il circolo Arci Abetone, mercoledì 27 novembre.