"Il nostro impegno non mancherà"

"Non faremo venire meno il nostro impegno, le nostre competenze e il nostro entusiasmo, con il coraggio e la determinazione di sempre, per garantire continuità amministrativa per i prossimi cinque anni".

Lo afferma la coordinatrice provinciale di Forza Italia e vicesindaco uscente, Raffaella Bonsangue, in vista del voto di ballottaggio e ringraziando "i 1126 elettori che ci hanno dato fiducia" al primo turno che, aggiunge, "ha visto, al termine delle operazioni di scrutinio, Michele Conti e le liste che lo sostengono raggiungere il 49,96% dei votanti, con poco più di 20 mila voti: è difficile accettare questo risultato, visti i soli 15 voti che sono mancati per la vittoria al primo turno". Bonsangue ammette anche che il risultato del suon partito è stato deludente.

"Ci interrogheremo sul risultato che non ci soddisfa - commenta Bonsangue – , anche nel contesto complessivo all’interno della coalizione, ma non faremo venire meno il nostro impegno, anche perché riteniamo fondamentale la voce moderata, liberale, cattolica, che si è sempre assunta le proprie responsabilità, al di là anche degli interessi politici: in vista del ballottaggio Forza Italia, Udc, Pli e Nuovo Partito Socialista chiedono a tutti i nostri elettori di votare Conti, il sindaco della buona amministrazione, perché il percorso iniziato cinque anni fa abbia continuità, nell’esclusivo interesse della città e dei pisani".

Infine, la vicesindaco uscente osserva che il suo partito guarda al futuro. "Vogliamo continuare – dice – ad essere i protagonisti del cambiamento, ma per farlo abbiamo bisogno che voti per noi anche chi si è astenuto al primo turno, al pari di chi ci ha già dato la fiducia al primo e tutti dobbiamo tornare a votare per dare fiducia a Michele Conti: bastano solo cinquwe minuti del nostro tempo".

gab.mas