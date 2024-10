Il Natale arriva allo Scotto. Stand e pista di ghiaccio

Il Giardino Scotto si addobba per Natale ed ospiterà anche la pista di ghiaccio. Spunta poi la Casa di Babbo Natale in Logge di Banchi (o piazza Vittorio Emanuele). Sono solo alcuni dei regali che fa la nostra amministrazione comunale ai cittadini e visitatori per un Natale che si annuncia pieno di iniziativa con almeno 20 eventi tra centro città, litorale e Riglione. In Logge di Banchi (o piazza Vittorio Emanuele) si dovrà allestire un’area di Babbo Natale con casetta, adeguatamente addobbata e arredata con albero di Natale, neve, pacchi dono, un tavolo con una panca e il materiale per scrivere le letterine, e altri addobbi scenografici. Dovrà essere dotata di piccolo impianto di diffusione sonora. Questo impianto serve per interagire coi bambini che faranno la cosa più classica e cioè scrivere e consegnare le "letterine".

Il Giardino Scotto sarà il palcoscenico scenografico naturale per un mercatino con almeno 15 stalli o bancarelle. I mercatini saranno tematici (anche di artigiani, non professionisti, produttori di opere d’ingegno) e si prevedono altre iniziative ludico ricreative. I gazebo e le bancarelle dovranno essere posizionati fino al numero massimo di 15, in modo da interessare tutta la viabilità principale del parco conferendo una visione di particolare effetto scenografico. Ovviamente la zona dell’evento dovrà prevedere il posizionamento di addobbi, decori, luci e altri elementi che possano creare una suggestiva atmosfera natalizia. L’organizzatore dovrà garantire la presenza di iniziative, mercatini, e altre attività durante tutti i weekend del periodo dal 25/11 al 06/01. Ma non di soli mercatini si animerà il giardino, bensì si prevedono anche spettacoli di giocoleria, presenza di artisti di strada, giocolieri, e animazione in generale così da poter vivacizzare la visita al giardino. Durante lo svolgimento delle attività organizzate al parco, l’operatore dovrà garantire, attraverso un servizio di vigilanza, la sicurezza dell’area con particolare riferimento agli spazi non illuminati. Sempre allo Scotto ci sarà la pista per il pattinaggio su ghiaccio. Per quanto concerne l’Epifania, sono previsti due eventi in centro città lungo l’asse Borgo Stretto – Corso Italia con eventuale sito principale quello di piazza XX Settembre, uno a Marina di Pisa, uno a Tirrenia, uno al Cep, uno a Riglione e uno nel quartiere Porta a Lucca/Passi, Pisanova nei quali sia prevista la presenza della Befana in modo da coinvolgere i visitatori più piccoli. Questo pacchetto natalizio è contenuto nell’accordo quadro per il servizio di gestione di mercatini ed eventi natalizi nel quadriennio 2024-2027/approvazione progetto e determina a contrarre. Carlo Venturini