Il mercato di via San Martino si sposta in piazza Toniolo. Confcommercio: "Vittoria"

Pisa, 22 luglio 2025 – “Finalmente si chiude una vicenda che andava avanti da troppo tempo: lo spostamento del mercato di San Martino in Piazza Toniolo è una vittoria per tutti gli operatori ambulanti e per la nostra città". Con queste parole il presidente Federazione Italiana Venditori Ambulanti (Fiva) Confcommercio Pisa Franco Palermo, commenta con soddisfazione l’approvazione della modifica al Piano del Commercio da parte del Comune di Pisa, che sancisce ufficialmente il trasferimento del mercato del quartiere San Martino nella adiacente Piazza Toniolo.

“Era l’unica scelta possibile per salvare il mercato. Una proposta che abbiamo avanzato sin dall’inizio e che oggi si concretizza dopo un lungo e costruttivo confronto con l’Amministrazione comunale - prosegue il presidente Franco Palermo -. Il trasferimento del mercato di via San Martino in Piazza Toniolo, a pochi metri di distanza e in un contesto più visibile e accessibile, rappresenta una nuova opportunità di rilancio per il commercio ambulante, restando comunque all’interno del quartiere”.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale, l’Assessore al Commercio Paolo Pesciatini e gli uffici per la disponibilità e la sensibilità dimostrate verso le istanze degli operatori – aggiunge il presidente Fiva –. Con Piazza Toniolo si apre una fase nuova, più adatta alle esigenze attuali e con nuove prospettive di crescita”. Grande soddisfazione da parte della federazione di venditori ambulanti anche per il trasferimento del mercato di Pisanova da Via Frascani a Via Bargagna: “Un intervento condiviso con le associazioni di categoria, che prevede 13 postazioni, inclusi stalli per persone con disabilità e condizioni migliorative per tutti gli ambulanti” è il commento di Franco Palermo. “Questi risultati che rilanciano i mercati della città di Pisa sono frutto di un lavoro paziente, concreto e partecipato” afferma il Referente Sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Pisani “Quando il dialogo tra enti locali e rappresentanze di categoria è reale, si arriva a soluzioni efficaci. È un grande passo avanti - conclude Luca Pisani - per il commercio su area pubblica, che merita attenzione e strumenti adeguati per continuare a vivere e crescere.”