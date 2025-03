Il mercato cambia sede

In seguito all’importante intervento di riqualificazione di via Roma il Comune di Calci ha disposto la chiusura temporanea della strada. Per garantire la continuità del mercato settimanale, l’amministrazione comunale ha individuato una soluzione alternativa, spostando il mercato, in via sperimentale fino al 30 settembre 2025, nella storica Piazza del Mercato in Via del Poggio. "Come Anva Confesercenti abbiamo partecipato attivamente alle fasi di confronto e organizzazione per assicurare una soluzione che rispondesse al meglio alle esigenze di tutti. Durante il sopralluogo, abbiamo abbiamo potuto constatare che la nuova disposizione dei banchi consente una configurazione più raccolta e funzionale, con un centro commerciale all’aperto ben strutturato e facilmente accessibile" spiegano il coordinatore Anva Confesercenti Pisa Gabriele Lo Cicero ed il referente Anva del mercato di Calci Davide Pucci.