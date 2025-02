Il Master “Eneo Mian” in medicina termale: una realtà nazionale in continua crescita

Pisa, 14 febbraio 2025 – Una consolidata realtà nazionale in continua crescita: così si è concluso il corso del 2024 del Master di Secondo Livello in Medicina Termale e Idrologia Medica dell’Università di Pisa, diretto dal professor Marco Romanelli, Professore Ordinario di Dermatologia nell’ateneo toscano: master intitolato al professor Eneo Mian, padre nobile della dermatologia italiana e del termalismo, che è stato anche Direttore di Scuola di Specializzazione in Idrologia Medica, oltre alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia presso l’Università di Pisa, da lui diretta per due decenni e portata alla ribalta scientifica internazionale.

Uno straordinario successo per questo master, in grado di realizzare dieci moduli itineranti tra le principali stazioni termali italiane, con relatori di spicco e nomi importanti del termalismo internazionale, con l’edizione 2025 già iniziata nel gennaio 2025.

Durante la cerimonia di discussione delle tesi proprio il figlio del professor Mian, il dottor Maurizio Mian, ha presenziato alle relazioni dei medici iscritti al Master, ed è stato lui a premiare la dottoressa Arianna Ughi come miglior studente della edizione 2024 del master. La dottoressa ha infatti partecipato con impegno, assiduità e passione a tutti gli eventi e ai moduli del master, scrivendo una tesi sulla Medicina di Genere e Medicina Termale: un argomento inedito in questa branca specialistica, che ha suggerito nuovi spunti da approfondire nel corso dell’edizione 2025 del Master stesso.

Con la discussione delle tesi di fine corso, si è tenuta per la prima volta nel corso delle edizioni del Master una Lectio Magistralis da parte del professor Mario Fontana, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Termale dell’Università “La Sapienza” di Roma: a lui è stata consegnata una targa in memoria del professor Umberto Solimene, eminenza del termalismo europeo ed internazionale, da parte dei docenti del Master.

Proseguirà quindi anche nel 2025 la fondamentale attività di formazione nazionale del Master dell’Università di Pisa, unico nel panorama nazionale della medicina termale e dermatologia, grazie anche al lavoro del professor Romanelli, che ha raccolto l’eredità del professor Mian nella direzione della Dermatologia di Pisa, proseguendo la tradizione di caratura internazionale dell’attività scientifica e di ricerca del reparto, e dei docenti coordinatori del corso, il professor Fausto Bonsignori e la professoressa Manela Scaramuzzino.

Quali novità nell’edizione 2025?

Il master 2025 conserverà la sua caratteristica itinerante, ed avrà nuove tappe quest’anno. In particolare, interesserà le Terme di Ischia e di Telese, due realtà campane che rappresentano una parte importante della medicina termale italiana. La Campania è infatti la regione con il maggior numero di stabilimenti termali sul territorio nazionale: con i discenti verranno affrontati in maniera moderna temi legati ad una fangoterapia antica e molto efficace, in particolare per le affezioni osteoarticolari, mentre è già noto che presso le Terme di Telese sarà organizzato un evento di formazione continua in medicina, in collaborazione con Assimet – (Associazione Italiana di Medicina Termale, già AMIITTF), presieduta proprio dal professor Bonsignori.