Il maratoneta Squadrone: "L’occasione per restaurare il campanile"

La basilica di San Piero a Grado fa notizia anche in Svezia. Angelo Squadrone, il colonnello dei paracadutisti in pensione, 95 anni e una vita da maratoneta, è intervenuto sulla chiesa, contattato da La Nazione, nonostante si trovi a Goteborg, nel Nord Europa, dove sta disputando i campionati Master di atletica. Il veterano di origini pugliesi, trasferitosi nel pisano a metà degli anni ‘50, ha appreso in viaggio a proposito del fulmine che ha colpito la basilica. "Sono molto dispiaciuto - ha dichiarato Squadrone -. Purtroppo è l’ennesima fatalità che si è abbattuta sulla chiesa". Dopo un attimo di scoramento però, Squadrone si fa coraggio, cogliendo la palla al balzo: "Potrebbe essere finalmente l’occasione per fare qualcosa di concreto per il nostro monumento - prosegue l’ex colonnello -. Che si sfrutti l’occasione per mettere insieme Comune, arcidiocesi e beni culturali. Il primo obiettivo dev’essere quello di risolvere la problematica in tempi rapidi, poi è arrivato il momento di restaurare il campanile".

Squadrone infatti lotta da tanto tempo per restaurare la torre: "Il campanile fu fatto saltare in aria dai nazisti nel 1944, ma la ricostruzione si è fermata al basamento - ricorda Squadrone -. Abbiamo avuto tante promesse e raccolte fondi, ma non c’è stato modo di restaurare la torre campanaria. Spesso il vescovo è venuto a visitare la basilica, spero che porti all’attenzione dei piani alti il restauro. Vorrei che si facesse qualcosa partendo da quest’ultimo incidente". L’atleta ultranovantenne ha rilanciato anche sul resto dei problemi del paese. "Ho spesso chiesto al sindaco, anche quando sono stato invitato in Comune qualche mese fa, per meriti sportivi, di occuparsi dei marciapiedi di San Piero a Grado - ricorda Angelo Squadrone -. Per gli anziani e i bambini dovrebbe essere una priorità da parte dell’amministrazione".

