"Il locale è stato messo tutto in sicurezza". Ordinanza annullata

Gli era stato intimato di chiudere "fino al ripristino delle condizioni di sicurezza". Martedì l’ordinanza è stata revocata. E almeno uno dei negozi coinvolti nell’operazione di controllo nella zona della Stazione può riaprire. La firma del provvedimento era del 6 settembre, mentre la notifica era dell’11. Dopodiché il proprietario ha ottemperato. Lo attesta "una nota del 23 ottobre del Comando provinciale vigili del fuoco di Pisa (acquisita) con la quale si dà atto di aver ricevuto, dal tecnico di fiducia dell’impresa destinataria dell’ordinanza sindacale, relazione tecnica di ripristino delle condizioni di sicurezza e che, di conseguenza". "Dalla verifica della documentazione acquisita – scrive il sindaco Michele Conti – si prende atto che è stato soddisfatto quanto richiesto da questo Comando con comunicazione a seguito di un sopralluogo effettuato da personale dei vigili del fuoco a luglio scorso". Ora "ritenuto che siano venute meno le motivazioni di fatto e di diritto per le quali era stata adottata l’ordinanza sindacale", si ordina "la revoca della propria ordinanza sindacale n. 34 del 6 settembre". Il titolare dell’esercizio di vicinato di piazza della Stazione deve comunque "mantenere inalterate, per il futuro, tutte le condizioni di sicurezza all’interno dell’esercizio, così come accertate" dai vigili del fuoco.