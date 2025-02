Il Lions porta al Teatro Odeon "La Traviata" di Giuseppe Verdi

"La Traviata" arriva a Ponsacco. Un evento il prossimo 23 febbraio alle 17 al Teatro Odeon. Un’inziativa organizzata da Lions Clubs Pontedera, patrocinata dal Comune di Ponsacco. L’opera sarà diretta dal maestro Carlo Pucci, al pianoforte il maestro Alessandro Cavallini, voce recitante paola ballerini Conti. La traviata è un’opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave ed è è l’opera più rappresentata al mondo. "La Traviata" parla d’amore, di quel sentimento contraddittorio che innalza fino al cielo e, con la stessa intensità, fa toccare il fondo. Giuseppe Verdi, il compositore italiano per eccellenza, trasformò la storia della protagonista, Violetta, in un dramma senza confini di tempo e spazio. Gli interpreti: Violetta (Gloria Pozella), Aldredo (Leonardo Filidei), Germont (Guido Guidi), Flora (Maria Angela Ercole), Gastone (Andrea Di Paolo), Marchese (Patrizio Tofani). Sul palco la Corale della città di Pontedera.