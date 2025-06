Il libro "Ritratti". Storie e curiosità di cento pisani

Un catalogo eccentrico e incompleto, un atlante di umanità in cento ritratti che raccontano Pisa e i suoi protagonisti fuori dall’ordinario. È il libro presentato in anteprima lunedì alla Nunziatina, "Ritratti: catalogo eccentrico e incompleto di pisani notevoli", di Athos Bigongiali e Davide Guadagni, e pubblicato dalla storica casa editrice Pacini. L’evento molto partecipato rientra nella rassegna "Scrittori in Borgo" promossa dalla Libreria Ghibellina. Insieme agli autori sono intervenuti anche la direttrice editoriale Francesca Pacini, Silvia Panichi e Fabrizio Franceschini. Mentre le letture erano affidate all’attore Paolo Giommarelli e a "qualche altro notevole", a moderare l’incontro è stata Francesca Petrucci.

"Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro catalogo questo libro – ha dichiarato Francesca Pacini – in cui i ritratti, di personaggi, ma non solo, costituiscono le tessere di un mosaico che, ricomposto, restituisce un quadro inedito, svelando la natura più intima di Pisa, che nel corso dei nostri oltre 150 anni di attività abbiamo sempre cercato di raccontare e omaggiare. Siamo lieti di farlo con questa pubblicazione". Gli autori, Bigongiali e Guadagni, hanno scelto i loro "notevoli" con un criterio dichiaratamente soggettivo: "Abbiamo premiato il merito, il talento, l’originalità, la passione, l’imprevedibilità. Abbiamo cercato tra i misconosciuti e tra i più noti – raccontano – offrendo letture inedite e informazioni non note". Fra i personaggi di cui si parla, la libraia Paola Bertini, la docente Chiara Bodei, il presidente di Palazzo Blu Cosimo Bracci Torsi, il collega giornalista Renzo Castelli, la psichiatra Simona Elmi, lo scrittore Sergio Costanzo, l’avvocato e magistrato onorario Fabrizio Bartelloni, l’attore Atos Davini, la campionessa Sara Morganti. E ancora, Ibrahima Dieng, Gustavo Elmi, Piero Nissim, Frida Bollani, Roan Johnson e Adriano Sofri, solo per citarne alcuni. Il libro, infatti, raccoglie oltre cento profili, quasi tutti di persone viventi (con tre eccezioni motivate), suddivisi in capitoli tematici. Si va dall’inventrice di mimose al campione di bugie, dall’insegnante che sfida l’ordinario fino a figure che, pur restando ai margini della ribalta, incarnano un’idea di Pisa colta nella sua natura più autentica: fatta di contrasti, mescolanze, talenti nascosti. "Divisi in categorie che sono diventati capitoli, alcuni nomi risulteranno noti, altri susciteranno perplessità, tutti – certamente – sorprenderanno".