Il libro di Marianeve e l’abbraccio con Bubi. Ecco i disegni dei piccoli ricoverati a pediatria

A volte basta un pupazzo, quello del cuore, per sentirsi meno soli, per strappare un sorriso. Il contest lanciato da La Nazione, grazie alle storie del libro dedicato a Marianeve "La scuola degli Elfi ed altri racconti", è arrivato anche nella clinica pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. I bambini ricoverati in queste settimane di festa sono stati visitati dal Grinch gentile, sotto il cui costume si nasconde Germana Delle Canne, vicepreside della scuola primaria Oberdan, che da tempo si spende per portare un sorriso ai piccoli ricoverati, con iniziative che veicolano i temi della gentilezza. Sono stati così raccolti i disegni fatti dai piccoli sul tema "Bubi il mio pupazzo preferito", che oggi sono protagonisti, nel giorno dell’Epifania, sulle pagine de La Nazione. Le mamme dei bambini ricoverati che ancora non riescono a disegnare hanno dedicato un pensiero a questi giorni difficili, che spesso sono confortati proprio da un pupazzo, un amico del cuore, che condivida i momenti passati in ospedale. "Ciao mi chiamo Filippo e ho 14 mesi- scrive una mamma di un bambino toppo piccolo per disegnare- sono un bambino sempre molto vivace. Ma in questi giorni il virus mi ha messo ko. Non vedo l’ora di poter tornare a casa con la mia famiglia e poter riabbracciare il mio Ngu, il nostro cane, che si chiama Bacco, ma io l’ho sempre chiamato così. Mi manca tanto, ma sono sicuro che è in buona compagnia, insieme ai sei cuccioli di Paw Patrol peluche che mi ha portato Babbo Natale. Grazie alla pediatria che si sta prendendo cura di me".

E ancora una mamma scrive un pensiero nei giorni della degenza del figlio: "Ciao, sono la mamma di Vittorio, spero di trattenermi poco, mando un bacione a tutte le mamme e ai loro bambini, e auguro loro di tornare presto a casa". Bubi è il protagonista di uno dei racconti del volume dedicato a Marianeve, scritto da Daniela Marazzini per la Pacini Editore, dal protagonista di questa storia nasce questo contest, che oggi ci regala le immagini dei piccoli artisti. I disegni sul pupazzo preferito sono arrivati anche dai bambini delle scuole, ognuno con la propria fantasia ci ha regalato un’immagine che racconta i sogni, i colori, le forme di un età unica e preziosa.

Alessandra Alderigi