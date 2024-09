Il gran secolo del calcio marinese: "Un libro di ricordi per i giovani"

Al campo sportivo comunale di Marina di Pisa domenica (ore 17.30) si terrà la presentazione del libro "Unione sportiva marinese. Dal 1925 il calcio è giovane" di Lauro Vaglini, pubblicato da GEO edizioni.

"Ho scritto questo libro perché non si perda nel tempo la storia della U.S. Marinese" dice l’autore del libro, da oltre 50 anni dirigente della U.S. Marinese e attualmente presidente onorario della F.C. Marinese Asd, e aggiunge: "Con pazienza e dedizione ho recuperato il materiale degli archivi e adesso il libro resterà per tutti i giovani che leggendolo riconosceranno i propri genitori o conoscenti. Mi piacerebbe infatti che questo libro oltre ai ricordi per i più grandi potesse avvicinare i giovani a praticare questo bellissimo sport e a dedicarsi al mondo del calcio non solo come calciatori, ma anche con altri ruoli. La mia esperienza di volontariato all’interno della Marinese mi ha permesso di conoscere tantissime persone e ricoprire altrettanti ruoli dal dirigente accompagnatore delle squadre, al magazziniere, al segnalinee, ma anche consigliere, presidente e adesso a 88 anni presidente onorario. Una lunga esperienza costellata anche di momenti difficili, ma sicuramente bella e ricca di soddisfazioni.”

Si capisce che il libro, che racconta 100 anni di calcio vissuto con la società neroverde ricco di foto e articoli di giornale, è stato voluto fortemente dall’autore. Nei contenuti, non mancherà il materiale del periodo glorioso tra gli anni sessanta e gli anni ottanta con la conquista dei tre titoli nazionali nella categoria Allievi (1969, 1971, 1975), apice dei successi della società. Quella Marinese, con la stretta collaborazione con la A.C. Fiorentina, era un centro di eccellenza del calcio giovanile a livello nazionale che il presidente

Enzo Mancini aveva realizzato insieme ai dirigenti marinesi. Tra le foto del libro ci sarannno quindi i giovani calciatori che, passati dalla Marinese, sono poi riusciti a realizzare il loro sogno di giocare in squadre professionistiche, fra cui Giovanni Galli.

Adesso a Marina di Pisa si guarda al futuro con la scuola calcio della F.C. Marinese 1925 e per

domenica prossima conclude Lauro Vaglini: "Spero che alla presentazione del libro ci sia una bella partecipazione e di rivedere i tanti amici neroverdi con cui scambiare aneddoti e

ricordi!". Conduce la serata Massimo Corsini.