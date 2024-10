Il gran finale con Ella Archer e Lasorella

Ambiente, geopolitica, diritti e tecnologia generativa al centro della giornata conclusiva della 14/a edizione di If. Il programma si concentrerà nel pomeriggio, a partire dalle 16. Per la sezione Book(e)Book appuntamento alla Libreria Fogola per la presentazione di Abissi e incanto. The Hidden Society vol.2 il nuovo romance fantasy di Ella Archer, intervistata da Chiara Cini (ore 15.30). Alla Libreria L’Orsa Minore, protagonista è il Grande Nord a cui è dedicato l’incontro con Francesca Mazzoni, reporter di viaggi con una passione per i "luoghi freddi e impervi" che racconta nel suo blog Spiccando il volo. Ad affiancarla Nicolò Gaudino (ore 17). Alle Logge dei Banchi spazio per i più piccoli con "Giochiamo alla Cultura": il portale Cultura.toscana.it di Regione Toscana si trasforma in un laboratorio creativo rivolto ai bambini, per iniziare a conoscere le ricchezze del patrimonio culturale toscano attraverso il gioco e la collaborazione tra analogico e digitale. Per il gran finale, a partire dalle ore 18, appuntamento per tutti è alle Logge dei Banchi con un live set a cura di Catu Diosis, dj e produttrice ugandese, figura di spicco della scena elettronica africana, membro del collettivo Nyege Nyege e co-fondatrice della piattaforma Dope Gal Africa che si occupa di promuovere le artiste africane. Ad aprire il live una selezione musicale di Pzzo, dj e storico conduttore della trasmissione Ritmo Radio Show su Controradio; in chiusura arriva Fricat, dj e producer cofondatore degli Apes on Tapes. I video sono a cura di Filippo di Mauro. L’evento è in collaborazione con SanAntonio 42.

Ca.Ve.