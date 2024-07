"Il giardino sostenibile" a ViviParco. L’evoluzione del verde in un libro

Martedì 30 luglio alle 19, Francesco Mati presenta il suo libro "Il giardino sostenibile, la rivoluzione gentile nel giardino contemporaneo" (Mds editore). L’appuntamento rientra nella rassegna ViviParco 2024, ed è l’ultimo evento nel giardino di Villa Giraffa a San Rossore. Intervistato da Francesca Petrucci, Mati presenta un cambio di visione del giardino: non più ricerca di una perfezione innaturale con ingenti costi ambientali, ma un luogo vivibile, confortevole e rispettoso della natura. Il volume parte dal racconto dell’evoluzione contemporanea del concetto di giardino, con attenzione particolare alla scarsa sostenibilità derivante dal solo impiego di concimi chimici e di prati che richiedono ingenti quantità di cure e acqua. L’autore, perito agrario che rappresenta la quarta generazione della Piante Mati, propone prati naturali, siepi a portamento libero, piante a bassa esigenza idrica, lontano dalla visione del bello come perfezione e simmetria per avvicinarsi al bello della naturalezza, il giardino come ambiente vivo e permeato di biodiversità in grado di difendersi da parassiti e malattie. Il libro dà alcune indicazioni pratiche su come accudire il proprio giardino in maniera sostenibile, prendendo esempio anche dalle tecniche antiche quando si realizzavano ambienti bellissimi senza aver bisogno di escavatori, irrigazione automatica né attrezzature specifiche. Francesco Mati si occupa di formazione e divulgazione della cultura del verde sia per l’Accademia Italiana del Giardino si per alcune agenzie formative. Ha pubblicato tre libri: Il Giardinista, Linn e il mistero dell’erbario alchemico e Il giardino sostenibile. ViviParco, possibile grazie al contributo della Fondazione Pisa e della Regione Toscana, è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell’ambiente. Ingresso libero.