Il Galeone Rosso torna a ruggire: "Restaurate tre imbarcazioni"

Il Galeone Rosso riparte dal secondo posto di Genova, un notevole risultato frutto di un rinnovato impegno da parte dell’amministrazione comunale. Così tra investimenti e restauri, Pisa Repubblica Marinara è pronta a preparare l’avventura di Amalfi, in programma a maggio. Il Comune infatti, insieme al comitato Armi, ha concluso un intervento di manutenzione su tre galeoni a disposizione per gare e allenamenti, arrivando a investire ben 73 mila euro. La cifra sale ulteriormente poiché sono stati anche affidati i lavori di recupero per il vecchio galeone in legno, per 35600 euro.

"Nonostante gli aumenti di risorse già nel 2023 e 2024 per i palii remieri, quest’anno abbiamo deciso un intervento risolutore sui nostri galeoni, investendo oltre 70mila euro – spiega l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini –. Questo ci garantirà maggiore competitività non solo per Amalfi, ma anche per l’edizione 2026 in Arno".

Sul recupero del galeone in legno aggiunge: "Per anni è rimasto abbandonato lungo il canale dei Navicelli e stava andando in malora. Abbiamo affidato i lavori alla maestra d’ascia Valentina Cappellari, specializzata nel restauro di imbarcazioni storiche. Una volta rimesso a nuovo, sarà utilizzato per promozione e rappresentanza".

L’assessore allo sport, Frida Scarpa, evidenzia l’impegno per il canottaggio come disciplina centrale dello sport pisano: "Abbiamo potenziato lo staff tecnico della squadra delle Repubbliche Marinare, migliorato la manutenzione delle imbarcazioni e avviato il recupero di impianti sportivi. Inoltre, forniamo nuove attrezzature alle associazioni e organizziamo eventi nazionali per dare visibilità al nostro movimento".

Il comitato cittadino Armi di Pisa è stato infine rinnovato. Alla guida il sindaco Michele Conti, mentre il ruolo di vicepresidente è dell’assessore Filippo Bedini. Tra i consiglieri Frida Scarpa, assessore allo sport, e il dirigente comunale Giuseppe Bacciardi. Presenti anche Enzo Meucci, presidente della Lega Navale Italiana, Sezione di Pisa, e Fabrizio Fantozzi, capitano di fregata della Capitaneria di Porto di Livorno. A occuparsi della direzione sportiva è ancora Luca Gagetti, con il selezionatore Alessandro Simoncini, assieme ai tecnici Tommaso Antoni, Massimo Bellani e Andrea Bartelloni.

Sul fronte storico anche Iacopo Danielli e Stefano Gianfaldoni, specialisti nella valorizzazione del patrimonio culturale, oltre a Roberto Balestri, per il suo impegno e la sua lunga esperienza nel settore. Due i rappresentanti del consiglio comunale: Cordelia Tramontana e Marco Biondi.

Michele Bufalino