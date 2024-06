Il francobollo celebrativo: "Un omaggio"

La Torre celebrata in un francobollo. È l’omaggio di Poste Italiane ospite dell’Opera Primaziale Pisana all’inaugurazione della mostra "La Torre allo specchio" con i suoi rappresentanti: Claudio Vescovi, coordinatore commerciale Filatelia Centro Nord e al Fabrizio Gaudio (direttore filiale di Pisa). Il francobollo ordinario da oggi viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e appartiene alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato alla Torre. "Il francobollo – spiegano Vescovi e Gaudio –, stampato dalla Zecca dello Stato, costa 1.30 euro ed è stato realizzato in trecentomilaquindici esemplari (e 45 fogli) in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Maria Carmela Perrini".

La vignetta raffigura la Torre di Pisa che "svetta maestosa in piazza del Duomo, simbolo iconico non solo della nostra città ma più in generale dell’Italia nel mondo". Completano il francobollo, la legenda ’Torre di Pisa’, la scritta ’Italia’ e l’indicazione tariffaria "B zona 1". L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Pisa Centro. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili agli Uffici Postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. "Per l’occasione – conclude Poste – è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20 euro".