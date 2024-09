Il Festival del Viaggio. Al via la XIX edizione. Un tour attraverso Pisa. Tra libri e racconti

Arriva a Pisa dal 25 al 29 settembre la diciannovesima edizione del Festival del Viaggio. L’iniziativa, che rappresenta un ottimo connubio tra turismo e cultura, si propone di guidare i partecipanti in un viaggio attraverso le vite e le avventure di grandi artisti e non solo. "L’edizione 2024 del festival - dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - si sviluppa attorno ad un’importante serie di anniversari, come i 70 anni della conquista del K2 o il centenario della morte di Giacomo Puccini, e condurrà i partecipanti in un percorso a tappe attraverso varie aree della città". Come sottolinea anche lo scrittore, nonché direttore del festival, Alessandro Agostinelli: "il filo conduttore di questa edizione sarà la letteratura in quanto rappresenta uno dei principali mezzi attraverso cui l’uomo può viaggiare e ricordare l’esperienza del viaggio". La ricca programmazione del festival ci propone quindi una passeggiata attraverso i luoghi simbolo della vita pisana di Giacomo Leopardi guidati da Fabrizio Franceschini (27 settembre alle 17:30 piazza dei Cavalieri). Oppure un "Viaggio al termine della notte" in cui analizzare le tormentate opere dello scrittore Louis Ferdinand Céline con l’aiuto di Alberto Casadei e Dario Marconcini (26 settembre alle 21:40 Palazzo Royal Victoria Hotel). O ancora una passegiata attraverso il giardino Scotto alla scoperta degli alberi più antichi del mondo accompagnati dal’alberologo Tiziano Fratus (29 settembre alle 11). Maurizio Sbrana della Fondazione Pisa, la quale ha collaborato all’organizzazione del festival, ha parlato così del Festival: "Ci piace ospitare e sostenere anche quest’anno il Festival del Viaggio perché è una manifestazione originale, che stimola una riflessione a partire dai grandi classici della letteratura".

Anche Unicoop Firenze ha aderito con entusiasmo all’organizzazione della XIX edizione del Festival, il quale ha ricevuto il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa in collaborazione con Fondazione Pisa, Palazzo Blu (nella foto in basso) e Soci Coop Pisa.

Ercolano Greta