Il dolore dei colleghi di Asl e Cgil: "Leale e buono come il pane"

Una vita nell’Asl. L’Azienda descrive Renzo Sandroni, "come stimato e apprezzato operatore del Cup del distretto del Cep e di via Garibaldi. I colleghi lo ricordano come un uomo dotato di un carattere forte, leale e spontaneo. La sua simpatia lo rendeva insostituibile e un esempio per tutti noi che non dimenticheremo mai. Renzo Sandroni aveva festeggiato i 30 anni di servizio alla Asl e i 18 come operatore. Oltre ai colleghi a esprimere il cordoglio alla famiglia sono anche la direzione aziendale dell’Asl Toscana nord ovest e la responsabile dei servizi Cup". "Questo scherzo non è divertente! – scrive la collega Claudia Caprili – Mi hai fatto ridere tante volte... A ’sto giro proprio No!... E ora chi la manda la gente a Cinisello Balsamo?... e dall’ortolano?. Ti devo tanto, tutto quello che so, lavorativamente parlando, è Solo grazie a te. Tutti giorni insieme... eravamo un po’ come Sandra e Raimondo... Il lunedì a parlare di calcio, te ad ascoltare le mie cose... a darmi i consigli giusti.... Ci veniva pure il ciclo insieme!!! (scherza). E adesso “Lei mangia e io ingrasso” non lo dirà più nessuno e il panierino del pranzo dove Monia metteva, la frutta e un chicco che te gentilmente donavi a me? E i nostri pranzi? Con l’ordine dell‘hamburger... 6 anni gomito a gomito. In una stanza tra gioie e dolori eri famiglia. Ora vai a sbattacchiare tutto in un’altra dimensione, canta forte... Che forse ti sento". Anche la segreteria provinciale della Funzione pubblica Cgil (Sandroni si era candidato qualche anno fa) esprime dolore.