"Il cronista deve essere rompiscatole"

"Quali caratteristiche deve avere un giornalista?", chiede la cronista che, su invito delle insegnanti e degli studenti, è stata alla scuola media "Fibonacci" di Pisa per spiegare ai ragazzi come nasce un giornale. Tra le risposte, anche questa: "Deve essere un rompiscatole". In effetti, la definizione non è del tutto sbagliata: bisogna essere insistenti, a volte, pur educatamente, per ottenere risposte e spiegazioni. Tanti, anche durante questa lezione, gli argomenti trattati: le fonti, l’importanza della verifica, la forza comunicativa delle immagini.

