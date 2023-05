Il Corpo Guardie di Città dona un defibrillatore alla scuola calcio Gs Porta a Lucca

Pisa, 10 maggio 2023 - Un nuovo defibrillatore a servizio del quartiere I Passi. E' l'omaggio dell’Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città, che ha donato alla Scuola Calcio “Gs Porta a Lucca" un dispositivo salvavita di ultima generazione in memoria dello storico presidente Mario Gabbriellini, uno dei quattro soci fondatori nel 1970 e al comando per ben 21 anni. SCELTA - La scelta di metterlo a disposizione di tutto il quartiere è stato della società a cui è affidata la gestione dell’impianto sportivo del Comune di Pisa in Via Ferdinando Galiani nel quartiere dei I Passi perché, ha dichiarato il Presidente Luca Nassi, “avere uno strumento salvavita di nuova generazione rende il quartiere de I Passi ancora più cardioprotetto. La scuola calcio è aperta tutti i giorni della settimana per gli allenamenti e le partite, pertanto chiunque avesse bisogno del defibrillatore può richiederlo e utilizzarlo per salvare una vita”. CONSEGNA - La cerimonia di consegna al centro sportivo ai Passi, dove è stato collocato il nuovo defibrillatore, è avvenuta alla presenza dell’assessore agli impianti sportivi del Comune di Pisa, Raffaele Latrofa e ai consiglieri comunali Alessandro Bargagna, Security manager del Corpo Guardie di Città che ha seguito la scelta e l’acquisto del defibrillatore, e Maria Antonietta Scognamiglio, prima giocatrice donna della società che nel 1982 realizzò il primo goal di una donna nel campo principale dell’impianto sportivo. NASSI - “Credo che da un'iniziativa così bella arrivi un doppio messaggio - ha detto il presidente Luca Nassi del Gruppo Sportivo Porta a Lucca, ricevendo il defibrillatore da Mariano Bizzarri Ollandini, amministratore Unico del Corpo Guardie di Città - un esempio tangibile di altruismo e solidarietà vera, due valori sempre più rari e che qui trovano attuazione concreta. Corpo Guardie di Città è un’azienda locale con grande senso comunitario perché è molto attiva nelle iniziative solidali in città oltreché essere il nostro sponsor principale da 5 anni. Per noi avere un defibrillatore di nuova generazione da utilizzare in caso di crisi o anomalie cardiache, contribuisce a tutelare la salute dei nostri atleti e dei nostri collaboratori, migliorando gli standard di rianimazione sia per i bambini che per gli adulti visto che è dotato della doppia opzione (pediatrico e standard). Ricordo che la nostra società sportiva offre servizi a centinaia di persone : 200 sono solo gli atleti di calcio, poi ci sono gli allenatori, gli accompagnatori, i volontari, i soci e i familiari dei giovani calciatori e in occasione dei tornei è capitato di avere oltre 300 persone nell’impianto sportivo anche con squadre provenienti da diversi paesi europei, pertanto avere un defibrillatore multilingue e 4 persone della nostra associazione sportiva già formate all'uso del DAE è importante per garantire sempre la possibilità di intervento". M.B.