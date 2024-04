Il coraggio di fare impresa. Sul podio Star Automation

Guarda al futuro la Star Automation, un’azienda visionaria che ha il coraggio delle proprie scelte, e viene premiata. Sul podio dei Giovani Imprenditori Giulia Giovannelli e il socio Stefano Aringhieri, entusiasti dei risultati raggiunti.

Di che cosa vi occupate?

"Star Automation è un’azienda di automazione e robotica industriale. La realtà nasce come fornitore di servizi informatici per l’automazione fino a diventare system integrator, in grado di realizzare l’intero sistema robotizzato, occupandosi della progettazione e dell’assemblaggio, fino alla messa in servizio". Quando nasce la vostra impresa, e per quale idea?

"L’azienda nasce nel 2019 per mano di noi due soci, neanche trentenni, dopo gli anni di studio e ricerca nel campo dell’ingegneria industriale. Dalle nostre esperienze lavorative maturate in affiancamento agli anni di formazione si fa strada l’idea di creare un’attività che sfruttasse la sinergia delle nostre competenze per proporre sul mercato soluzioni innovative ed efficaci. E questo premio arriva a conferma delle scelte fatte. Siamo onorati di aver ricevuto questo riconoscimento che premia il nostro coraggio e il nostro impegno. Guardando al futuro, ci ricorda che siamo sulla giusta strada per raggiungere gli obiettivi di successo che ci siamo prefissati, siamo grati per l’opportunità ricevuta e non vediamo l’ora di continuare questa emozionante avventura imprenditoriale.

Se doveste individuare la formula vincente per chi vuole fare impresa?

"Credo che sia l’entusiasmo: di avere una visione, di crederci, di superare gli ostacoli e di porsi col sorriso. Accogliere le sfide coinvolgendo il team, promuovendo un senso di appartenenza e di responsabilità condivisa. Infine, rispondere alle concrete esigenze industriali con passione e dedizione, offrendo soluzioni affidabili e all’avanguardia".

Alessandra Alderigi