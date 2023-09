Il coraggio delle donne iraniane raccontato da Rassa Ghaffari

Il coraggio delle donne iraniane al centro del Pisa Book Festival. Domenica, alle 17, all’Auditorium Navi Antiche, la ricercatrice italo-iraniana Rassa Ghaffari presenterà il proprio volume "Strade di donne in Iran". L’autrice dialogherà con Renata Pepicelli (Università di Pisa), direttrice della collana "Manifesta" di Astarte Edizioni, e Francesca Caferri de "il Venerdì" di Repubblica. Vi sarà anche la partecipazione dell’illustratrice Lavinia Fagiuoli.

Il volume, "Strade di donne in Iran. Generi, generazioni, proteste", è il racconto di una lotta intersezionale, come le più recenti proteste insegnano, per la crescita e l’affrancamento dell’intera società iraniana. Anonime figure avvolte in lunghi drappi neri o ragazze iper-truccate con i capelli al vento: la rappresentazione delle donne iraniane è spesso appiattita in una narrazione bipolare che tende a ridurne la complessità e dinamicità alla battaglia contro il velo obbligatorio. Dalle prime, oceaniche manifestazioni contro l’abrogazione dei diritti femminili nel 1979 al movimento "Donna Vita Libertà" del 2022, generazioni di iraniane hanno portato avanti con creatività e resilienza le proprie istanze di emancipazione e battaglie sociali.

"Grazie a un paziente lavoro di ricostruzione storica – scrive Paola Rivetti nella prefazione – e ad un’approfondita analisi sociologica, in questo volume Rassa Ghaffari ci fornisce il contesto storico e politico della sollevazione Donna Vita Libertà, raccontandoci come le istanze femministe di liberazione ed emancipazione hanno, nel corso dei secoli, assunto forme e pratiche politiche sorprendenti e apparentemente paradossali, quali la riappropriazione del velo come strumento di autodeterminazione nel contesto degli anni immediatamente pre-rivoluzionari, una pratica di soggettivazione e di autonomia che oggi vediamo riproporsi in forma opposta, ma con una sostanza simile".