Il consiglio comunale di Calci approva all'unanimità il Piano Strutturale

Calci, 18 aprile 2024 – Il consiglio comunale di Calci, riunitosi mercoledì 17 aprile, ha approvato all’unanimità il Piano Strutturale di Calci e Vicopisano. L’approvazione del nuovo strumento urbanistico è arrivato al termine di un lungo percorso, corposo e articolato, che ha dovuto tener contro del complesso quadro normativo vigente e allo stesso tempo valutare e recepire le osservazioni giunte durante la fase partecipativa. Per l’amministrazione comunale il nuovo Piano Strutturale crea le condizioni migliori per uno sviluppo sostenibile del territorio, avendo trovato una sintesi fra quanto le normative consentono e quanto le specificità della Valgraziosa richiedono. Il nuovo strumento offre risposte strategiche di lungo periodo e la bontà delle scelte fatte ha trovato conferma nell’esito positivo di tutti gli atti collegati, che hanno visto coinvolti i numerosi enti sovraordinati al Comune, dalla Regione Toscana alla Soprintendenza. Il nuovo Piano punta al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso soluzioni urbanistiche innovative che guardano con decisione al rinnovo dell’edificato e alla riduzione del consumo di suolo. Proponendo un equilibrato rapporto tra la sostenibilità delle trasformazioni e la tutela del paesaggio, è stato tracciato un perimetro del territorio urbanizzato in linea con quanto previsto dalla normativa regionale e si prevede un contenuto dimensionamento per le nuove costruzioni, puntando soprattutto al recupero e alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Il Piano, inoltre, valorizza al massimo il sistema ambientale che caratterizza il territorio, delinea con chiarezza le strategie di lungo periodo per la riqualificazione delle aree urbane ancora da valorizzare, e individua i percorsi per dotare il territorio di nuovi standard per mobilità e sosta, sia per quelle zone che ne sono più carenti sia per la fruizione dei beni culturali e ambientali. Infine, conferma le previsioni relative agli insediamenti produttivi, introduce nuove destinazioni d’uso legate allo sviluppo turistico e, più in generale, offre più opportunità per il potenziamento dell’attrattività del Comune. Il prossimo passo sarà l’approvazione del Piano Operativo, la cui stesura è ultimata, che dovrà tradurre in norme operative i principi introdotti dal Piano Strutturale. Il ringraziamento dell’amministrazione comunale va agli uffici tecnici comunali e al gruppo di progettisti esterni che, insieme, hanno collaborato affinché si potesse arrivare all’aggiornamento di questo importante strumento urbanistico, a beneficio dell’intera comunità e del futuro del territorio, anche in vista della prossima approvazione del Piano Operativo. Un ringraziamento anche a tutto il consiglio comunale che, approvando unanimemente, ha valorizzato il lavoro di pianificazione che è stato svolto con grande attenzione.