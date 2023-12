Il concerto in Cattedrale. Offerte libere alla Caritas

PISA

Al via da oggi alle 14 la prenotazione dei biglietti per partecipare al tradizionale appuntamento - venerdì 15 dicembre alle 21 - del Concerto di Natale nella Cattedrale di Pisa, voluto e organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo di Fondazione Pisa e Ministero della Cultura e giunto quest’anno alla XVIII edizione. In programma il Magnificat per mezzosoprano, coro e orchestra del compositore inglese John Rutter (1945), seguito dai canti tradizionali natalizi.b ll Magnificat è un cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca ed è un’effusione poetica di lode, gioia e fiducia in Dio, attribuito da Luca alla Vergine Maria quando apprese che avrebbe dato alla luce Cristo. Per questo è conosciuto anche come cantico di Maria. In concerto la Tuscan Chamber Orchestra, principale formazione cameristica dell’Associazione EtruriaMusica, diretta dal pisano Riccardo Donati, nato a Pisa, classe 1989, già a 13 anni è chiamato alla Cattedrale di Pisa come secondo organista, dal 1992 è il Maestro di Cappella della Cattedrale di Pisa dove ogni domenica dirige i brani musicali durante le funzioni liturgiche. La Cappella musicale della Cattedrale di Pisa è affiancata una schola cantorum formata da voci femminili, con Sara Bacchelli.

Il Coro di voci bianche dell’Istituto Arcivescovile Santa Caterina, è attualmente composto da circa 40 elementi tra bambine e bambini, del corso di musica di cui è responsabile Alessandra Cavallini. In occasione del concerto il pubblico avrà la possibilità di sostenere, con una libera offerta, il progetto di solidarietà promosso dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana “Cittadella della Solidarietà”, l’emporio di “generi food e no food” che la Caritas diocesana di Pisa gestisce totalmente con risorse proprie per rispondere alla domanda di sostegno sempre crescente delle famiglie impoverite dalla crisi. Un “piccolo mercato”, dove tutto ha un valore ma niente ha un prezzo, che offre un sostegno indiretto al reddito, capace di recuperare, sottraendolo allo “spreco” e di redistribuire nel circuito della solidarietà tutto quello che, ancora integro, sarebbe andato distrutto. Più di 580 famiglie e anche molte realtà parrocchiali hanno usufruito di questo servizio. L’ingresso è gratuito con biglietto.

La prenotazione potrà essere effettuata solo online alla pagina https:www.opapisa.itnotizieconcerto-di-natale-2023