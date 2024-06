"Il Comune ha investito 80mila euro"

Tra investimenti e polemiche, la Regata di San Ranieri è al centro del dibattito sulle tradizioni storiche. Innanzitutto il Comune di Pisa, nel 2024, ha investito ben 80 mila euro per le imbarcazioni. A rivelarlo è direttamente l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini: "Quello che gli anni scorsi investivamo sui costumi del Gioco del Ponte e e che l’anno prossimo vorremmo investire sulle biancherie, quest’anno lo abbiamo investito sulle imbarcazioni - rivela Bedini - Non solo il restauro totale dei galeoni delle Repubbliche, con un terzo specifico per l’allenamento dell’equipaggio femminile, ma anche le quattro imbarcazioni del Palio di San Ranieri. Dovevamo sistemare gli scafi dopo aver sistemato, due anni fa, i remi. Abbiamo investito 80 mila euro complessivamente per quest’opera". Nelle scorse settimane invece l’imbarcazione gialla di San Francesco, con il responsabile Andrea Cini, aveva lamentato una mancanza di attenzione da parte del Comune di Pisa. La risposta di Bedini non si è fatta attendere: "Noi stiamo lavorando e facciamo quanto possibile - continua Bedini -. Per noi parlano i fatti. Ci sono delle regole che stiamo rispettando. Nelle posizioni di chi ha rammentato problemi purtroppo in quelle aree, a norma di legge, non si può fare nulla. Di conseguenza, per la barca gialla, stiamo cercando di rilevare alcuni terreni della Aoup che saranno poi utilizzati dal San Francesco. Cerchiamo di accontentare tutto e e l’abbiamo già fatto con la barca celeste mettendo a disposizione la casa cantoniera dell’Anas sull’Aurelia. Le imbarcazioni rossa e verde invece non hanno problematiche. Poi chi vuole fare gli striscioni, continui pure a fare gli striscioni, noi più di così non possiamo fare".

Michele Bufalino