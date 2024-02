Il Comune di Vicopisano ha pubblicato il bando per iniziative senza scopo di lucro

Vicopisano (Pisa), 14 febbraio 2024 - Pubblicato dal Comune di Vicopisano il bando per la concessione di contributi a persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalità giuridica, per lo svolgimento di iniziative non aventi fini di lucro. Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 8 marzo 2024. L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire lo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale di interesse sociale, culturale, ambientale, artistico, ricreativo e sportivo per la comunità, ha stanziato, nel Bilancio di previsione per l'anno 2024, appositi fondi. Il contributo potrà consistere: nel patrocinio, in un contributo economico e in vantaggi indiretti (tariffe o prezzi agevolati, fruizione gratuita di servizi o beni mobili del Comune, fruizione temporanea di beni immobili del Comune ecc.). Per essere ammessi al bando gli interessati dovranno presentare domanda online al Sindaco Matteo Ferrucci, entro e non oltre le 12:00 del giorno 8 marzo 2024, secondo lo schema riportato, insieme al bando e a tutti gli approfondimenti, sul sito www.comune.vicopisano.pi.it. Per informazioni è possibile rivolgersi a: Gabriella Carrozzo (responsabile del procedimento, 050/796505), Simona Morani (responsabile dell'ufficio cultura, 050/796581) e, per assistenza nella compilazione della domanda, a Stefano Landi, dell'ufficio relazioni con il pubblico, 050/796599. M.B.