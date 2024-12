Il calendario con i volontari 365 giorni insieme ai lettori

Dodici mesi dedicati ad altrettante associazioni di volontariato che si impegnano sul territorio. Ieri in abbinamento gratuito con "La Nazione", grazie a tanti sostenitori, i lettori hanno trovato in edicola il calendario (a cura di Antonia Casini e Luca Bongianni) che ha per protagonisti i volontari.

Dall’orto sociale dell’Aipd, Associazione italiana persone Down (presidente Sandro Del Rosso) che apre simbolicamente il calendario e rappresenta il mese di gennaio, Avo Pontedera, "Non più sola", Tarta blu di Pontedera, la Filarmonica Senofonte Prato di Vecchiano (presidente Stefania Magagna), Vico Verde di Vicopisano (presidente Matteo Goretti), Grande Giò di Cascina (presidente Annunziata Mammoliti), Sava, Squadra antincendio volontari Asciano (presidente Gabriele Salvadori), vigili del fuoco Pontedera, associazione folcloristica culturale, comitato rionale via Cava-Castello Sagra della Castagna (presidente Giuliano Consani), Croce Rossa di Pontedera all’Ant di Pontedera. Associazioni che aiutano l’altro in vari modi.

Dodici scatti diversi, di gruppo, che raccontano l’attività di realtà belle, colorate, fatte di tante persone di grande volontà. La copertina è dell’artista Giancarlo Caligaris.

Ed eccoli, i nostri compagni di viaggio che hanno sostenuto il progetto: Farmacie comunali Pisa, Casartigiani, Coface fo trade Agenzia generale di Pisa, Drive Solutions, Andrea Big, Acque, Dermacolor, Collegio geometri Pisa, Masoni arredamenti, Circolo culturale Filippo Mazzei, Nesti auto, Sami, Sergio Capone, Mobili Gronchi, Sindacato balneari (Sib), Sicuranza service, Confcommercio provincia di Pisa, Fondazione Pisa, British School Pisa, Bonsignori, Gruppo Lupi, Casaubimaior.it, Farma Q3, Ottica Bianchi, Armando Varini, Pyrofuochi e Motorteam.