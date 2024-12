Angela Finocchiaro e Bruno Stori protagonisti del viaggio surreale tratto dal romanzo di Fabio Genovesi. Mercoledì 11 dicembre alle ore 21, La Città del Teatro di Cascina ospita uno degli eventi teatrali più attesi della stagione: “Il Calamaro Gigante”, con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore toscano Fabio Genovesi.

Una storia surreale ma anche poetica, capace di toccare il cuore e la mente degli spettatori, che racconta il viaggio della protagonista Angela, interpretata da Angela Finocchiaro, in coppia con Bruno Stori e accompagnata da un cast di otto performer. La regia è firmata da Carlo Sciaccaluga, con musiche originali di Rocco Tanica e Diego Maggi.

La vicenda di Angela è quella di una donna che, come tanti, si trova intrappolata in una vita che non ha scelto. Una forza immaginifica, rappresentata da un’onda travolgente, la spinge in un viaggio che la porterà a confrontarsi con le meraviglie della natura e con la propria essenza più autentica. Insieme a Montfort, un enigmatico navigatore alla ricerca di un calamaro gigante, Angela vivrà un’esperienza che è al contempo surreale, divertente ma anche commovente.

“Il Calamaro Gigante” invita gli spettatori a scoprire l’incredibile bellezza della realtà, spesso nascosta dietro la quotidianità. Un’opera che fa riflettere sulla nostra relazione con il mondo e con noi stessi.