Il Bari è salvo. Sibilli più vicino al riscatto d’oro

La Serie B 2024/2025 sta continuando a prendere forma. In attesa di scoprire l’ultima retrocessa dalla Serie A dopo Salernitana e Sassuolo (lotta a tre squadre tra Udinese, Frosinone ed Empoli), quali squadre rimarranno in B dopo i playoff (siamo arrivati alle semifinali di ritorno) e chi salirà attraverso i playoff dalla Serie C (lì è in corso il secondo turno), intanto i playout hanno decretato la salvezza del Bari. I pugliesi, nel ritorno dei playout, hanno vinto per 0-3 al "Liberati" contro la Ternana, condannando gli umbri alla retrocessione. Possiamo parlare di rimonta, considerando che l’1-1 dell’andata al San Nicola aveva permesso ai rossoverdi di godere di due risultati su tre per la permanenza in categoria. Invece, il Bari ha risposto con una vittoria secca, con le marcature aperte dal capitano Di Cesare, nel giorno del suo quarantunesimo compleanno, proseguite poi da Ricci e infine chiuse da Sibilli. Ecco, proprio considerando l’ultimo nome capiamo quanto questo risultato abbia spostato delle dinamiche pure in casa Pisa.

La permanenza dei biancorossi in categoria cadetta, infatti, dovrebbe avvicinare, se non proprio assicurare, l’esercizio del diritto di riscatto dello stesso giocatore, che porterebbe nelle casse nerazzurre una cifra vicina agli 800mila euro. Una cifra il cui ingresso farebbe sicuramente felice il Pisa, anche se, se dovessimo basarci sul valore attuale di Sibilli, quello sarebbe sicuramente più alto. Infatti, il classe 1996 è stato il miglior giocatore della stagione del Bari, con dodici gol segnati in trentotto presenze, oltre a cinque assist. Numeri eccellenti, considerando che in maglia nerazzurra di gol ne ha segnati tredici, ma in novantaquattro partite, seppur quasi sempre pesantissimi. Questi numeri portano a pensare che, considerando appunto alla salvezza, non ci dovrebbero essere straordinarie novità per quanto riguarda il riscatto. Restano ancora varie incognite per quanto riguarda gli altri riscatti, sia in entrata (Valoti, D’Alessandro dal Monza e Tommaso Barbieri dalla Juventus) che in uscita, con le questioni ancora aperte sia per Nagy con lo Spezia che Lucca con l’Udinese.

Lorenzo Vero