Il 4 luglio al Bagno degli Americani

Pisa, 26 giugno 2023 - Non c’è estate al Bagno degli Americani senza i tradizionali fuochi d’artificio. Martedì 4 luglio, in occasione dell’Independence Day, il Bam di Tirrenia organizza una serata speciale con tanti momenti di intrattenimento, tra cui lo spettacolo pirotecnico in riva al mare. Si parte alle 19, l’ingresso è libero, e sarà possibile consumare al bar (anche sotto l’hangar) e al ristorante (per il quale non sarà attiva la prenotazione, ma solo menu da asporto). Al tramonto, creazioni con enormi bolle di sapone e poi gli attesissimi fuochi d'artificio. A seguire, la musica: grande protagonista Valerio "Gigo" Sereni dj. Come funziona la serata La parte di spiaggia libera sarà ad accesso gratuito come sempre. Per la parte riservata agli ombrelloni, invece, sarà possibile, per chi lo desidera, riservare il proprio posto: tramite il numero 3423513884, si può prenotare un ombrellone per la serata con due sdraio e un lettino e con la consumazione. Questa prenotazione è consentita per un massimo di quattro persone per ombrellone e darà la possibilità di saltare la fila della cassa per bar e ristorante. Valerio "Gigo" Sereni dj Pisano, sin dall'adolescenza è molto attivo sia come bassista che come selezionatore di musica nei live club della zona. Punto di riferimento della scena locale, da 15 anni è resident dj del Borderline Club di Pisa e da 10 lavora spesso al Corsaro Rosso di Viareggio. "Per la serata del 4 luglio al Bam - afferma - farò una selezione esclusivamente made in USA, con i grandi successi commerciali e di diversi generi delle varie decadi, dal pop al rock, dal soul al funk, dall'hip hop alla commerciale". "Siamo pronti al ritorno di un altro immancabile appuntamento al Bagno degli Americani - affermano Davide Bani, Alberto Gabbrielli e Stefano Vitali dell'associazione Cineclub Arsenale -. I fuochi d’artificio e gli altri eventi di intrattenimento, come lo spettacolo delle bolle di sapone e la musica, sono molto attesi e ormai una tradizione per noi e per il pubblico di ogni genere che partecipa sempre con grande entusiasmo. Presto pubblicheremo la programmazione delle serate di cinema sul nostro maxischermo gonfiabile 14 metri per 9, in collaborazione con il Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica, senza dimenticare il ritorno dei cartoni per i più piccoli nel pomeriggio".

M.B.