Il 2025 segno per segno: "Tra occasioni di svolta e aspre salite da vincere. Ogni storia è a se stante"

Ogni segno è un mondo a se stante, e Matteo Pecchia, sensitivo, astrologo e divinatore, ci spiega il 2025 una stella dopo l’altra.

Ariete: il motto sarà "agire, fare e disfare", con una prima parte dell’anno, fino a giugno, davvero molto favorevole. Dall’estate potreste avere dei cali di energia, ma l’importante sarà non fare il passo più lungo della gamba. Siate prudenti.

Toro: avete uno dei segni più fortunati del nuovo anno. Potrete dare una svolta al vostro quotidiano durante i prossimi dodici mesi, dove a osare potranno essere i tori e non solo le aquile.

Gemelli: per voi l’ambivalenza del segno si specchierà in quella dell’alternanza dei momenti fortunati per tutto il 2025. Certo, siete usciti ammaccati da un 2024 duro e faticoso, ma da ora avrete la possibilità di sfruttare i momenti buoni, e ci saranno, per affrontare quelli negativi al meglio.

Cancro: certo, non vi accontentate mai. Fortuna che il 2025 vi permetterà di sbizzarrirvi come vorrete senza timori. Quindi, bando agli indugi, provate cose nuove e godetevi i prossimi dodici mesi.

Leone: questo, per voi, sarà un anno tra alti e bassi, tanto da potervi sentire palleggiati da un acrobata del circo. Niente paura. Allacciate il casco e sfruttate l’inerzia per muovervi tra alti e bassi con meno sforzo possibile.

Vergine: si parte malino e si procede a tentoni per la prima parte dell’anno, ma non tutto il male viene per nuocere. I frutti di ogni singola fatica sbocceranno in estate e potrete continuare a raccoglierli fino a Natale.

Bilancia: il vostro è un anno in salita, con una prima parte "insomma" e una seconda "poteva essere meglio". Il motto dei Marines è "adattarsi per sopravvivere" ed è ciò che dovreste fare voi. Prendetevi cura di voi stessi e fare tesoro di ogni esperienza, il futuro è vostro.

Scorpione: siete alla fine della maratona e gli organizzatori vi offrono un passaggio in auto per raggiungere il traguardo. Non rifiutate e godetevi il viaggio in questo anno rilassato e da vivere con il sorriso.

Sagittario: avete raggiunto la vetta dopo un 2024 faticoso ma dovete ricordare che, per tornare a casa, dovete ancora affrontare la discesa del monte, e non sarà meno faticosa dell’ascesa. Stringete i denti e fate vedere di che pasta siete fatti, ma occhio a non fare passi falsi.

Capricorno: Giove vi ha puntato la sua torcia in faccia e potreste restare abbagliati, non fatevi distrarre dalla prima parte dell’anno all’insegna della leggerezza. Restate concentrati dall’estate in poi.

Acquario: la spinta energica del 2024 non si è ancora esaurita, quindi cercate di cogliere ogni occasione, perché ce ne saranno molte e tutte buone. Mordete la mela che vi porge la strega, non vi chiamate mica Biancaneve.

Pesci: sta per tornare il sereno dopo la tempesta, non temete. Per adesso, però, non abbassate la guardia e vedrete che, da giugno in poi, le cose torneranno al loro posto. Anzi, saranno ancor migliori.