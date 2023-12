"Il 2024 per la città e per il Pisa?. Alti e bassi, andrà meglio da giugno"

PISA

Il 2024 che anno sarà. Per non interrompere la tradizione lo abbiamo chiesto all’astrologo pisano Matteo Pecchia, che ogni anno ci svela il futuro segno per segno. Ma prima di parlare di fortuna, amore e denaro, segno per segno, cominciamo a sviscerare i prossimi probabili scenari per la città, per l’amministrazione comunale e per la squadra dei nerazzurri.

Partiamo dal Pisa. Che dicono le stelle?

"Avrà alti e bassi almeno fino ad aprile-maggio, quando Marte entrerà in Ariete, dando una forte spinta favorevole ai nerazzurri. Marte porta forza, competitività e carica agonistica, caratteristiche necessarie a tornare a vincere in maniera decisiva per la classifica, per chiudere la stagione a testa alta. Ma la vera svolta si avrà nella seconda parte dell’anno, nella nuova stagione agonistica. Giove entra in Gemelli, favorevole al Pisa che è nato sotto il segno dell’ariete. Arriveranno cambiamenti positivi, scelte tattiche, acquisti di mercato e ottimi risultati".

E mister Aquilani?

"Essendo Cancro, Aquilani avrà un buon 2024. Con Giove favorevole in Toro, nella prima parte dell’anno lo terrà un po’ più con i piedi per terra, funzionale a scelte vincenti e lungimiranti, anche per la sua carriera. Ma avrà anche coraggio. Poi ci sarà Saturno nei Pesci, che ne spronerà tenacia e concretezza, aiutandolo ad uscire in modo brillante da situazioni complicate". Il presidente Corrado è Toro...

"Giove è ambivalente e, se da una parte dà fortuna, dall’altra invita all’oculatezza, nella paura di sperperare denaro. Nei primi mesi dell’anno, attenzione a questo aspetto monetario. Urano, comunque, darà ai toro un anno di cambiamenti personali, mutamenti talvolta radicali. Quindi il suo è un cielo che invita ad avere il coraggio di cambiare, con la testa sulle spalle". E le stelle della Giunta comunale, rieletta sotto il segno dei Gemelli?

"Avrà un anno ambivalente, con Saturno dissonante con i Pesci, che porterà molte sfide da affrontare. Tagli da effettuare ma anche situazioni spinose da risolvere. Dall’altro lato avrà lo stimolo di affrontare situazioni rimandate a lungo. Da giugno in poi, Giove porterà fortuna nel segno dei Gemelli: può essere notorietà, finanziamenti, comunque energie positive che aiuteranno la giunta".

Ora vediamo segno per segno per il 2024

"Gli Ariete avranno la spinta di un’onda positiva dal mese di giugno, grazie alla quale riceveranno piacevoli novità in tutti i settori. Il Toro sarà un segno abbastanza fortunato tutto l’anno ma, in particolare, un’ondata di avvenimenti positivi li trascinerà nella prima parte lungo il resto dei mesi sulla cresta della fortuna. I Gemelli avranno un anno ambivalente, alti e bassi. I momenti migliori saranno perlopiù nella seconda parte dell’anno. Il Cancro è tra i segni che nel 2024 potranno stare più sereni in tutti i settori. Potranno consolidare le proprie posizioni lavorative, finanziare e sentimentali, questo nella prima parte dell’anno e nei mesi finali del 2024. I Leone dovranno stringere i denti fino a giugno, quando Giove dissonante porterà e spese impreviste e cali di energia. Un dispendio di energie in tutti i sensi che, però, sarà recuperato nella seconda parte dell’anno, con buona dose di energie positive in arrivo e piacevoli novità. Per la Vergine non sarà un anno facile, con rami secchi da tagliare, situazioni difficili da gestire e molti stimoli volti al cambiamento. I Bilancia avranno un anno senza infamia e senza lode, nella prima parte sfrutteranno una sorta di inerzia dovuta agli influssi dei pianeti dell’ultima parte del 2023 e una seconda parte del 2024 in ritroveranno un’energia che porterà buone nuove. Lo Scorpione è tra i segni fortunati ma, nella prima parte dell’anno, non dovrà farsi trascinare dalle emozioni e restare coi piedi per terra. Dall’estate in poi molto meglio, con una buona dose di tenacia e resistenza donata da Saturno. I Sagittario dovranno accettare i cambiamenti e lasciar scorrere il fiume della vita, questo per aprirsi alle novità, che ci saranno, e non forzare le situazioni. I Capricorno avranno la sorte dalla loro parte durante tutto il 2024, per risolvere situazioni, ottenere promozioni e gestire bene la propria vita su ogni piano grazie all’influenza dei pianeti. L’Acquario è chiamato a stringere i denti nella prima parte dell’anno, senza farsi troppe illusioni, ma aperti a cambiamenti positivi che li raggiungeranno nella seconda parte del 2024. Basterà non fare il passo più lungo della gamba. Ultimi ma non ultimi, i nati nei Pesci, aiutati da Saturno durante l’inverno, così da seguire una corrente positiva anche per il resto dell’anno. Andrea Valtriani