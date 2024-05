Idrotherm protagonista all’open day Einst4ine

Sarà tra le aziende protagoniste nell’open day della conferenza finale di Einst4ine in programma al Sant’Anna di Pisa dal 27 al 30 maggio, Idrotherm 2000, che ha in programma un fitto calendario di appuntamenti durante tutto il mese. L’azienda, di proprietà della famiglia Sartini, che con un marchio consolidato da oltre 45 anni di attività nella produzione di tubazioni in materiali termoplastici, per la distribuzione di acqua e gas, trasporto di fluidi industriali, telecomunicazioni e teleriscaldamento dopo la recente partecipazione a IFAT 2024 di Monaco, la principale fiera mondiale delle soluzioni tecnologiche relative alla gestione delle acque, dove ha presentato i propri prodotti più innovativi, porterà la propria esperienza nell’ambito degli investimenti in tecnologie 4.0, sostenibilità e digitalizzazione, ad uno dei 2 forum previsti all’interno di un panel che ospiterà l’intervento del dottor Marco Michelotti. "Sarà l’occasione per focalizzare con esempi pratici l’impegno e gli investimenti della nostra azienda in processi 4.0 e prodotti ecosostenibili," afferma Giulia Sartini Corporate Strategy Manager in Idrotherm 2000 e Coordinatore IIB in Artes 4.0- all’interno di un contesto interessato a vedere come materialmente le aziende recepiscono e integrano nei propri processi gli stimoli e le interazioni con la ricerca. E’questo il fine anche che ci ha spinto sin dal 2019 ad aderire come soci fondatori al progetto Artes 4.0, Centro di competenza che fa capo alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa".

Saranno quindi centrali all’interno di questo appuntamento le innovazioni di processo, come ad esempio l’adozione di sistemi evoluti per l’automazione e il totale controllo del processo produttivo; di servizio come l’applicazione Idrowhere, sviluppata dall’azienda per la georeferenziazione e la raccolta dati di installazione delle reti che risolve il problema della loro tracciabilità, a fronte al grande tema della dispersione idrica. A fine mese Idrotherm 2000 sarà premiata come Azienda eccellente dall’Osservatorio PMI, la cerimonia è in programma per il pomeriggio del 30 maggio presso il centro Congressi Assolombarda e a ritirare il premio sarà Alessandro Poli, Junior controller e il più giovane membro della famiglia al termine del proprio percorso di formazione universitaria e già impegnato in azienda.