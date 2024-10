I volontari aiutano i bambini ad attraversare la strada

Ha preso il via l’attività di assistenza all’attraversamento scolastico, realizzata grazie a una convenzione tra il Comune di San Giuliano e alcune realtà del terzo settore. L’iniziativa, a seguito dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse promossa ad agosto, mira a garantire supporto agli alunni nell’attraversamento stradale durante gli orari di entrata e uscita dalle scuole. Il progetto è stato curato dalla polizia municipale in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Pisa, la Misericordia del Lungomonte Pisano, la Croce Rossa Comitato di San Giuliano Terme ODV Pontasserchio ed è attivo presso le scuole primarie di Metato, Pappiana, Asciano, Mezzana e presso la secondaria di primo grado di Pontasserchio. La scuola primaria di San Giuliano, inclusa anch’essa nella manifestazione di interesse, non ha al momento ricevuto alcuna adesione. I volontari hanno ricevuto una formazione specifica dalla polizia municipale secondo le norme del Codice della Strada e saranno affiancati nei primi quattro giorni da un agente. Il loro compito principale è garantire l’attraversamento in sicurezza di studenti e genitori, regolando il traffico nei passaggi pedonali in cui la viabilità è più critica.

"L’attività proseguirà per l’intero anno scolastico", dichiarano l’assessore alla polizia municipale e politiche per la sicurezza Marco Balatresi e l’assessora all’istruzione e all’edilizia scolastica Fabiana Coli. "Stiamo inoltre lavorando per estendere l’impegno anche alla scuola primaria di San Giuliano Terme, per la quale non abbiamo attualmente manifestazioni di interesse, ma sarà nostra cura impegnarci per garantire la presenza di volontari qualificati anche in quella sede mediante le associazioni già impegnate nelle altre sedi".

"La sicurezza dei nostri studenti rappresenta una priorità assoluta per questa Amministrazione. Non solo manutenzioni delle scuole con i lavori che abbiamo terminato e sono in corso ma anche per l’accesso alle scuole", sottolinea il Sindaco Matteo Cecchelli. "Rivolgo un sentito ringraziamento alla Polizia Municipale per il coordinamento del progetto, alle associazioni di volontariato e a tutti i volontari che prestano il loro servizio alla comunità. È l’ennesima dimostrazione di come la sinergia tra istituzioni e terzo settore possa generare servizi concreti".