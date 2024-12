I tanti volti di Paolo Nani. Al Teatro Nuovo di Pisa "La lettera"

Pisa, 27 dicembre 2024 - Il Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, ospita sabato 28 dicembre un vero e proprio evento “cult”: “La Lettera” con Paolo Nani, ideato dallo stesso Nani insieme a Nullo Facchini che cura la regia; uno spettacolo che dal 1992 è in perenne rappresentazione nei quattro angoli del globo dalla Groenlandia al Giappone. Oltre 1800 repliche per questo piccolo, perfetto meccanismo che continua a stupire, anche dopo averlo visto decine di volte, per la sua capacità di coinvolgere il pubblico alle sorprendenti trasformazioni di un formidabile artista.

Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 microstorie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa; nell’arco di 80 minuti non lascia un attimo di respiro, inchioda lo spettatore, lo seduce con una raffica di sorprese dal ritmo sfrenato e bislacco e lo fa in un modo unico, alla Paolo Nani. Imitarlo è impossibile. Perché non si smette mai di ridere per tutta la durata dello spettacolo? Vien fatto di chiedersi. La risposta sta nella incredibile precisione, dedizione, studio e serietà di un artista che è considerato a livello internazionale uno dei maestri indiscussi del teatro fisico, una forma teatrale che privilegia l’azione e il corpo dell’attore come principale strumento di espressione. Il tema de “La Lettera” è liberamente ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau "Esercizi di Stile", scritto nel 1947, dove una breve storia è ripetuta 99 volte in altrettanti stili letterari.

Lo spettacolo, produzione Agidi, fa parte della stagione teatrale 2024 /2025 del Teatro Nuovo- Binario Vivo APS dal titolo "Rivoluzioni Teatrali" con la direzione artistica di Carlo Scorrano e sostenuta da Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze. All'evento sarà associato l’aperitivo a teatro organizzato da Ghost Kitchen Pisa dalle ore 19 alle 20. Per partecipare (costo 12 euro a persona), è necessario prenotare al numero 3463633201 sia telefono che Whatsapp oppure collegarsi alla pagina: https://www.teatronuovopisa.it/aperitivo-a-teatro/

Paolo Nani, biografia

Paolo Nani è un attore teatrale e regista teatrale italiano. Risiede e lavora a Vordingborg in Danimarca dal 1990. Originario di Ferrara, dove intraprende studi artistici nel 1978 entra in contatto con la compagnia teatrale di origine argentina Teatro Nucleo, diretta da Cora Herrendorf e Horacio Czertok. Lavorerà con la compagnia fino al 1990, con spettacoli in tutta Europa. Arriva in Danimarca dove incomincia una collaborazione con il Teatret Cantabile 2 diretto da Nullo Facchini, lavorando in "Stumfugle" (Primo Premio al Festival Impulse' (Germania), poi in "Helvede", ispirato a Dante (premiato nel '93 dall'Associazione Critici Danesi). Risale al 1992 lo spettacolo “La Lettera”, che riscuoterà grande successo in tutto il mondo e riceverà numerosi premi. Come attore, prende parte a cinque edizioni del Köln Comedy Festival e a tre edizioni del London International Mime Festival. Nel 2004 L'arte di morire è stata nominato per il Premio Årets Reumert, l’Oscar del teatro danese. Nel 2017 riceve una Menzione d’Onore al Festival Copenhagen Stage, per la sua carriera di clown internazionale. Durante questi anni Paolo Nani, oltre a girare in lungo e in largo con i suoi spettacoli approfondisce il suo lavoro di regia, produce e dirige diversi spettacoli e sviluppa il suo lavoro di pedagogia teatrale, organizzando workshops e insegnando a diverse riprese in Italia e altri paesi e in scuole di teatro.