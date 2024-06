"I talent ti fanno spiccare il volo ma è il fuoco che ti tiene in aria"

"Il talent ti fa spiccare il volo, ma è il fuoco della passione a mantenerti in aria". Parte così il penultimo talk della rassegna "La Nazione incontra... Aperitivo in Borgo", realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Mediterranea Music (allestimento di Play on service per Alla Vigna Group) e con il sostegno di Geofor Patrimonio, Banca Popolare di Lajatico, Bulgarella costruzioni, Camarillo, Padel Hero, Corpo Guardie di Città, Antonia Nicoletti, Circolo Mazzei, Del Colle, Casa Ubi Maior, Cld Conglomerati, Pierige, Mc Promo, Paim, Hts, Elettra MfgI). Ospiti di questo appuntamento sono stati Eleonora Pischedda cantante pisana, vincitrice del talent show Notti di Talento, Federica Marinari, cantante e musicista marinese con un passato ad Amici e Sanremo Giovani, e il regista Stefano Bini, presidente della giuria di Notti di Talento. Il tema del talk è stato l’importanza dei talent per i musicisti esordienti. Il talent è uno dei primi passi per trasformare la passione in professione, come è successo per Pischedda, che dal palco di Notti di Talento, ha avuto "l’opportunità di conoscere tanti nuovi artisti, sviluppando autentiche collaborazioni professionali fino alla creazione del suo primo inedito". Il problema del talent, spiega Bini, è che "l’idea della popolarità immediata è un’arma a doppio taglio: se fai bene o se sbagli tutti se ne accorgono. Per questo è importante la gavetta e non ambire al successo immediato". D’accordo anche la Marinari, che ribadisce l’importanza di "Non essere ingabbiati nel commerciale".

Ma quanto è difficile rimanere coerenti con se stessi, nonostante il successo? Federica risponde che il suo percorso nasce perché "avevo il fuoco della passione dentro. Con la popolarità ho rischiato di perdere il focus e ho lottato per non perdere la mia essenza". Per evitare di snaturarsi, Marinari ha infatti realizzato un disco che "racchiuda me stessa: se il canto degli uccellini mi fa stare bene lo inserisco, se una melodia è poco commerciale ma mi piace la inserisco". Un messaggio in cui si ritrova anche Eleonora, che ha ribadito che "finché la musica è pura, l’aspetto commerciale è di cornice". Eleonora ha poi dato un’anticipazione di ‘Puzzle’, il suo primo album che presenterà il 22 giugno a Livorno alla Fortezza Vecchia, cantando l’inedito ‘Ferma nella pioggia’. Il talk si è poi spostato su quanto l’inedito contribuisce per l’accesso a un talent. "Una passaporta importante" per Federica - prima ci si presenta naturali, meglio è. Affermazione alla quale però Bini controbatte dicendo che "all’inizio è importante presentarsi con l’edito per valutare la base di partenza". Eleonora ha infine chiesto alla Marinari un consiglio su come superare le difficoltà, domanda alla quale ha risposto dagli spalti il padre di Federica, spiegando che "i momenti brutti ci sono ma la famiglia, gli amici e i fan sono il motore per ripartire". Federica ha aggiunto che "Se il fuoco della passione è vero non si spegne mai nonostante le difficoltà". Parole che hanno scatenato un applauso generale, chiudendo il talk.

Mario Ferrari