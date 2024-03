I sessant’anni del Circolo Arci "Eugenio Curiel"

Domani dalle 17:30 il Circolo Arci "Eugenio Curiel" di La Vettola in festa per il suo 60° compleanno. La nostra associazione è arrivata al traguardo dei 60 anni di vita. Riteniamo che le motivazioni che sessanta anni fa portarono molte persone a mettersi insieme per costituire e poi costruire mattone su mattone il nostro "Circolino", in maniera volontaria e gratuita, siano le stesse che ci vedono tutti insieme ancora oggi. Siamo eredi della tradizione mutualistica dei movimenti popolari e antifascisti che hanno contribuito a costruire la democrazia. Tali motivazioni restano attuali e le ritroviamo tutte nel nostro statuto: "Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità, partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità, realizzando attività e servizi. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di emarginazione, sono settori d’intervento del Circolo".

Il programma: alle 17:30 "Ricordiamo Eugenio Curiel e le donne della resistenza" letture e testimonianze a cura di Mariagrazia Bertino e Denise Ciampi, alle 18 interventi di Marialuisa de Fazio Consiglio Direttivo del Circolo - sportello sociale, Stefania Bozzi Arci Comitato di Pisa, Simone Ferretti ARCI Toscana, Raffaella Bolini ARCI Nazionale (in collegamento), alle 20 cena sociale, alle 21 musica dal vivo con il gruppo Mekong. Sarà allestita la mostra fotografica "Le donne del mondo".