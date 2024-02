I presidi di tutta la provincia chiedono l’incontro al Prefetto

"I dirigenti scolastici della Provincia di Pisa esprimono indignazione e sconcerto per l’uso della violenza da parte delle forze dell’ordine nei confronti di studenti delle scuole superiori e degli studenti universitari, la mattina del 23 febbraio, nel centro della città, causando il ferimento di alcuni di loro". In una nota, i 35 presidi degli istituti superiori della provincia pisana chiedono "un incontro urgente col Prefetto per avere chiarimenti sull’accaduto e sull’operato delle forze dell’ordine, anche per scongiurare che la collaborazione interistituzionale tra mondo della scuola come comunità educante e forze dell’ordine abbia a incrinarsi, con riflessi negativi sul piano dell’educazione delle giovani generazioni. "I presidi – continua la nota – manifestano la loro completa adesione, condivisione e solidarietà alle scelte della dirigente scolastica del Liceo Russoli, che si è vista inibire, senza alcun preavviso e senza la possibilità di interloquire con un responsabile, le vie di fuga previste dal piano di sicurezza del proprio Istituto;  auspicano che tutte le autorità competenti intervengano per garantire la corretta e pacifica dialettica democratica, tutelando la sicurezza della popolazione e della comunità studentesca.  Condannano fermamente quanto accaduto e riaffermano con determinazione il diritto e la libertà di tutti di manifestare pubblicamente le opinioni".