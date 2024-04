"I posti auto già scarseggiano per chi paga una ztl molto salata"

I residenti del centro di Pisa si scagliano contro la nuova misura del Comune che propone tariffe agevolate per gli studenti. Dopo le polemiche contro il Tribunale e le difficoltà di trovare un posto in ztl, la sosta low cost per gli studenti è stato accolto con estrema freddezza da molti cittadini. Ed è Sara Silvestri, residente del quartiere San Francesco, a scagliarsi contro la Giunta. "Io non capisco la metodologia che hanno a Palazzo Gambacorti - afferma -. Gli studenti a Pisa si sono sempre mossi a piedi, in autobus, in bicicletta, col motorino e adesso il sindaco li incentiva ad andare in auto in una città dove trovare parcheggio è difficile anche per chi ci vive tutti i giorni. Come mai lo stesso Comune, che due mesi fa ha quadruplicato le tariffe ai residenti, va ad agevolare gli studenti anziché i lavoratori o i cittadini costretti a pagare delle ztl che non possono usare? Anche perché - precisa Silvestri - noi residenti, oltre a esserci sorbiti i nuovi rincari della ztl, dobbiamo pagarne gli effetti: se devo far venire l’idraulico e abito in centro, il costo maggiorato che lui paga per venire da me lo ritrovo aggiunto nella ricevuta". Secondo Silvestri il Comune "più che gli studenti, andrebbero seriamente agevolati i residenti". Per favorire gli studenti, secondo Silvestri, andrebbero fatte "tariffe agevolate a parcheggi come Paparelli o potenziare il servizio pubblico, non consentire loro di circolare in centro con la macchina, aumentando il traffico e l’occupazione di parcheggi in zone già congestionate, come San Francesco. La nostra città ha una storia universitaria centenaria e gli studenti sono sempre andati a piedi, non vedo perché adesso, coi problemi climatici, si debba avere questa svolta. Tanto più che I parcheggi - conclude - non bastano neanche per chi paga delle ztl molto salate".

Mario Ferrari