"I Passi sono isolati Quartiere dimenticato"

Consiglieri comunali e attivisti del M5S hanno incontrato i cittadini ieri a I Passi. "Le criticità raccolte e condivise sul territorio - spiega una nota dei pentastellati - sono la fotografia di un quartiere isolato, in stato di abbandono. La Giunta Conti ha portato avanti la maggior parte dei progetti della precedente amministrazione, apportando solo piccole modifiche. Dopo aver diviso il quartiere in 3 lotti, il terzo lotto non è stato completato a causa di un’errata programmazione dei fondi e ora i soldi sono finiti". Secondo il M5S, "il quartiere è abitato da anziani ed è necessario operare sulla sistemazione di marciapiedi disconnessi, predisporre l’illuminazione mancante e migliorare i collegamenti con il centro e il resto della città". Inoltre, il M5S, denuncia che "nei nuovi alloggi popolari appena consegnati sono emersi problemi a livello di riscaldamento e di fatto risultano inutilizzabili e sono assenti in tutto il quartiere "spazi per la collettività, per la partecipazione attiva dei cittadini, come ad esempio gli orti sociali e servono luoghi di aggregazione dove comitati, cittadini e associazioni possano ritrovarsi e partecipare attivamente al miglioramento del quartiere".

Infine, i grillini denunciano che "è svanito nel nulla il progetto del sottopasso, sia carrabile che pedonale, che è un’opera fondamentale per collegare il quartiere con il resto della città, e sulla sicurezza si è fatto pochissimo per non parlare dell’attenzione al commercio: il Comune ha chiesto 10.000 euro a commerciante per avere a disposizione un posto nella "Loggia" del quartiere (totale 6 posti), quindi anziché incentivare i piccoli commercianti, la Giunta li tartassa".