I No-Base non mollano tra fischi e striscioni: "Sarà mobilitazione fino al 21 ottobre"

Circa una trentina gli esponenti e attivisti del movimento No Base che ieri mattina tra striscioni e slogan antimilitaristi hanno presidiato l’esterno di Cascine Vecchie, sede della direzione della tenuta di San Rossore, mentre era in corso il summit della Comunità di Parco sull’ipotesi della realizzazione del centro addestramento dei Carabinieri nell’area Cisam. Tra gli slogan dei No Base, spicca "Bani dimettiti" riferito al presidente del parco Lorenzo Bani. "Riteniamo sia inaccettabile che il presidente del parco di San Rossore abbia dato il via libera a questa soluzione – denuncia Davide Sicca, del movimento No Base -. Scelta che riteniamo incompatibile con il suo ruolo, per questo devea dimettersi. Il parco va difeso, e non svenduto ai militari per questo tipo di interessi". La contestazione è andata avanti fino a fine riunione, che ha visto la presenza dei rappresentanti di 4 delle 7 istituzioni chiamate a decidere. "La base non deve essere costruita né qui né da altre parti – afferma ancora il portavoce del Comitato -. L’ipotesi Cisam andrebbe a devastare il parco dal punto di vista ambientale. Si parla di cementificazione, diboscamento e inquinamento dovuto all’utilizzo di munizioni ed esplosivi nei poligoni di tiro". All’arrivo del presidente Eugenio Giani, volano fischi e applausi di scherno a cui lui risponde salutando con la mano. "La dimostrazione di decisioni che vengono prese sopra le teste dei cittadini – concludono -. C’è un’assenza di un confronto democratico con chi vive questi luoghi. In più, non è possibile accedere ad una documentazione chiara su come verrà fatta questa base". I No Base lanciano la mobilitazione "fino al 21 ottobre", quando si terrà il corteo a San Piero a Grado, parola d’ordine: "Fermare l’escalation".

Enrico Mattia Del Punta