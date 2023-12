I disegni e i colori di Leonardi. Un artista per il libro di Natale

PISA

I disegni di Fabio Leonardi danno vita, ancora una volta, ai racconti di nonna Lela. Anche il settimo volume “A Marianeve“, che sarà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione a Pisa, area pisana, Pontedera e Livorno, sabato 16 dicembre, è stato illustrato dal pittore, scultore, scenografo, illustratore e grafico labronico. "La scuola degli elfi e altri racconti", Pacini editore, ha i colori, gli sguardi e i gesti di Leonardi che ha sposato nuovamente questo progetto sostenuto da numerosi sponsor. I volumi dedicati alla piccola Marianeve costruiscono scuole e biblioteche in Etiopia.

Una tradizione.

"C’è un trait d’union tra me e nonna Lela (Daniela Marazzini, ndr). Un filo diretto: vien da sé leggere le fiabe e interpretarle attraverso il disegno e il colore. Sono entrato ormai nelle corde della scrittrice".

Siete in sintonia.

"Ci unisce anche una passione che ci lega al mondo del raccontare ai bimbi. Nonna Lela è stata insegnante come lo sono io adesso. Il modo di comunicare è diretto, c’è una grande compatibilità nel capirsi a distanza. Cerco di trovare sempre spunti nuovi infarcendo tutti i racconti di colori e disegni".

Le trame di quest’anno?

"Sono dedicate, come sempre, al Natale, ma sono ancora più dense e complesse degli altri anni. E’ stato fatto uno step in più. Quando ho la possibilità di promuoverlo, donarlo, questo libro, dico sempre che è per bambini ma non solo. E questa edizione coinvolge ancora di più una fascia di ragazzi più grandi".

Che cosa danno in più i suoi disegni alle favole?

"Sono di supporto a questo tipo di storie, parole e illustrazioni si completano a vicenda. Cerco di stare sempre a braccetto con la scrittrice, amo le sue parti descrittive. Mi dedico a ridisegnare ciò che è scritto essendo il più possibile fedele. La meraviglia delle fiabe sta nel creare un mondo. Chi legge vede il suo personaggio e io voglio lasciare anche un po’ lo spazio libero all’immaginazione".

